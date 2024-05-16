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16 Mayıs deprem mi oldu? Az önce, bugün nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD -Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deprem gibi doğal afetlerde sakin kalmak ve doğru bilgiye ulaşmak hayati önem taşır. Bu konuda AFAD ve Kandilli Rasathanesi web siteleri, Türkiye'de kritik bir rol üstlenmektedir. Büyüklük, lokasyon, saat, merkez üssü ve etkilenen bölgeler gibi depremin tüm detaylarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Depremle birlikte oluşabilecek tsunami gibi ek riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Peki az önce, bugün nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte AFAD -Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 09:57 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 09:57
16 Mayıs deprem mi oldu? Az önce, bugün nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD -Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin web siteleri, deprem anında size rehberlik edecek ve hayati bilgiler sunacak platformlardır. Bu platformlar, sadece depremlerin büyüklüklerini, nerede ve ne zaman meydana geldiğini, merkez üssünü ve etkilenen bölgeleri göstermekle kalmaz, aynı zamanda deprem sonrası ne yapmanız gerektiği, ilk yardım bilgileri ve acil durum numaraları gibi hayati bilgiler de barındırır. Peki az önce, bugün nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte AFAD -Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Son Depremler AFAD -Kandilli Rasathanesi Listesi!

2024-05-16 09:23:21 38.40139 37.51528 6.99 ML 3.0 Darende (Malatya)
2024-05-16 09:12:40 38.36778 37.88417 7.86 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-05-16 08:50:44 36.57694 28.08806 5.48 ML 1.4 Ege Denizi - [06.39 km] Marmaris (Muğla)
2024-05-16 08:34:42 39.09028 27.53333 6.95 ML 1.6 Soma (Manisa)
2024-05-16 08:19:36 36.43028 36.24861 6.83 ML 1.3 Belen (Hatay)
2024-05-16 07:40:09 39.87472 41.11917 11.41 ML 2.2 Aziziye (Erzurum)
2024-05-16 07:01:25 36.79583 36.48528 8.59 ML 1.8 Hassa (Hatay)
2024-05-16 06:55:31 39.00417 41.25861 7.01 ML 1.9 Merkez (Muş)
2024-05-16 06:54:07 38.49111 39.37333 7.0 ML 1.0 Hazar Gölü - [04.44 km] Merkez (Elazığ)
2024-05-16 06:49:28 40.17583 31.72278 6.98 ML 1.1 Beypazarı (Ankara)
2024-05-16 06:17:07 38.25389 38.6175 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-05-16 06:13:11 40.06833 35.95306 7.16 ML 1.0 Sulusaray (Tokat)

Türkiye, sismik aktivitenin yoğun olduğu bir ülke olarak bilinir ve bu depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sürekli olarak güncellenen veritabanlarında kayıt altına alınıyor. Bu veriler, deprem bilimcilerin ve halkın bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşırken, bireylerin de deprem hazırlıkları konusunda bilinçlenmesine yardımcı oluyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Deprem Haritası İçin Tıklayınız

Büyüklük ve Merkez Üssü: AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verilere göre, 20 Nisan 2024'teki en büyük sarsıntı, şiddetini ve etki alanını geniş bir coğrafyaya yaymıştır. Depremin merkez üssü, nüfus yoğunluğu bakımından kritik öneme sahip olan bir bölgede yer almaktadır.

Zaman: İlk sarsıntı yerel saatle sabahın erken saatlerinde kaydedilmiştir. Ardından gelen artçı sarsıntılar, gün boyunca devam etmiş ve bölge halkını tedirgin etmiştir.

Depremler, sadece anlık zararlara yol açmakla kalmaz; aynı zamanda uzun vadeli sosyoekonomik etkilere de sahip olabilir. Altyapı hasarları, ekonomik kayıplar ve toplum üzerindeki psikolojik etkiler, depremlerin doğurduğu başlıca sorunlardır. Özellikle kentsel alanlarda yaşanan büyük çaplı depremler, uzun süreli iyileşme süreçlerini gerektirebilir.

Deprem anında yapılması gerekenler ve hazırlık süreçleri, bu tür doğal afetlere karşı koymada büyük önem taşır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı bilgiler, vatandaşların depreme hazırlıklı olmalarını ve mümkün olan en iyi şekilde tepki vermelerini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Eğitim programları, bina güçlendirme çalışmaları ve acil durum tatbikatları, bu hazırlıkların başlıca ögeleridir.

Deprem Nedir?

Deprem, Yer kabuğunun altında yer alan kayaların kırılması sonucu aniden enerji salınımı gerçekleşmesiyle meydana gelen doğal bir olaydır. Bu enerji, yer kabuğu boyunca dalgalar halinde yayılır ve yeryüzünde sarsıntılar olarak hissedilir. Depremler, genellikle tektonik plakaların hareketleri sonucunda ortaya çıkar ve bu plakaların birbirleriyle etkileşim noktaları olan fay hatları boyunca yoğunlaşır.

Depremlerin Ana Nedenleri

Tektonik Depremler: Dünya'nın en sık rastlanan deprem türüdür. Tektonik plakaların birbirine sürtünmesi, birbirini itmesi veya çekmesi sonucu oluşur. Bu tür depremler, genellikle büyük fay hatları boyunca meydana gelir ve genellikle en şiddetli depremlerdir.

Volkanik Depremler: Volkanik aktivite sonucu magma yer değiştirdiğinde yer kabuğu içinde gerilim oluşur ve bu durum depremlere yol açabilir. Bu tür depremler genellikle volkanların yakınlarında gerçekleşir.

Çökme Depremleri: Yer altındaki boşlukların çökmesi sonucu meydana gelir. Bu tür depremler genellikle maden ocakları gibi insan aktiviteleri nedeniyle oluşan yer altı boşluklarından kaynaklanır.

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