Ciltteki çatlakları onarıyor, saçları ayda 3 cm uzatıyor! Bu sabun 20 bin TL’lik kozmetik ürününden daha etkili

Tamamen doğal malzemelerle hazırlanan bu sabun, sadece rahatlatıcı etkilere sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda cilde ışıltılı bir görünüm kazandırıyor.

YÜZ TEMİZLİĞİ VE TEDAVİSİ

🔸 Yüzdeki tahrişleri hafifletir ve kızarıklıkları tedavi eder.

🔸 Haftada birkaç kez kullanıldığında cildi yeniler ve tazeler.

🔸 Cildi derinlemesine temizler, gözenekleri açar ve sivilceleri önler.