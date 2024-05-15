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Ata Emre Akman kimdir? Balıkesir kurye cinayeti katili kim, yakalandı mı? Motokurye cinayetinde bıçaklanma anı ortaya çıktı!

Balıkesir'in merkezinde kuryelik yapan bir üniversite öğrencisi trajik bir olay sonucu hayatını kaybetti. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve korkunç anlar izleyicilere yürek burkan bir gerçeklik sundu.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 08:44 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 08:44
Ata Emre Akman kimdir? Balıkesir kurye cinayeti katili kim, yakalandı mı? Motokurye cinayetinde bıçaklanma anı ortaya çıktı!

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Balıkesir'de kuryelik yapan Ata Emre Akman, çalıştığı zincir restorana gelen siparişi adresine teslim ettikten sonra, E.Ö. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayet anına ait görüntüler kameraya takıldı. Evden inen Ata Emre'yi E.Ö.'nün yakasından tuttuğu ve defalarca bıçakladığı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi.

Bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından bilinmeyen bir nedenle önü kesildi.

E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman kanlar içinde kalırken, E.Ö. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ata Emre Akman'ın cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

KATİL YAKALANDI MI?

Çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö., gözaltına alındı.

Kasten yaralama ve tehditten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

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