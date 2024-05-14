Ehliyet ve kimlikle ilgili acil uyarı yapıldı! Son tarihi kaçıranlar yanacak

Nüfus cüzdanlarının kimlik kartları ile değiştirilmesi sürecinde herhangi bir son tarih belirtilmedi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, vatandaşlar nüfus cüzdanlarını kimlik kartı başvurusu yapana kadar kullanmaya devam edebilirler.
CEZAİ İŞLEMLER UYGULANACAK
Ehliyetini zamanında yenilemeyen vatandaşlara cezai işlem uygulanacak. Kanuni süre içinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyenler, belgelerinin geçerliliğini kaybedecekler.
Bu durumda kalan vatandaşlar için para cezası gibi yaptırımlar söz konusu olabilir. Bu nedenle belirlenen süreler içerisinde gerekli yenileme işlemlerinin tamamlanması büyük önem taşımaktadır.