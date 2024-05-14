Ehliyet ve kimlikle ilgili acil uyarı yapıldı! Son tarihi kaçıranlar yanacak

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Vatandaşlar, 2024'ün ortalarına yaklaşırken eski tip kimlik kartları ve sürücü belgelerini yenileme süreci hakkında detaylı bilgiler aramaya başladı. Yapılan son açıklamalar, vatandaşların bu süreci sorunsuz tamamlamaları için önemli yönergeler içeriyor.

SON TARİH UZATILDI İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme süresini uzattığını duyurdu. Daha önce 31 Aralık 2022 olarak belirlenen son tarih, 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.