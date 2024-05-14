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Ehliyet ve kimlikle ilgili acil uyarı yapıldı! Son tarihi kaçıranlar yanacak

2016 yılında Türkiye, yeni kimlik kartları ve sürücü belgeleri sistemine geçiş yapmıştı. O günden bu yana milyonlarca vatandaş, yeni sisteme geçiş yaparak ehliyet ve kimliklerini yeniledi. Ancak halen eski tip belgelerini yenilememiş çok sayıda vatandaş bulunuyor. Yapılan son açıklamalarla birlikte yenileme işlemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 15:19 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 15:21
Ehliyet ve kimlikle ilgili acil uyarı yapıldı! Son tarihi kaçıranlar yanacak

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Vatandaşlar, 2024'ün ortalarına yaklaşırken eski tip kimlik kartları ve sürücü belgelerini yenileme süreci hakkında detaylı bilgiler aramaya başladı. Yapılan son açıklamalar, vatandaşların bu süreci sorunsuz tamamlamaları için önemli yönergeler içeriyor.

SON TARİH UZATILDI

İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme süresini uzattığını duyurdu. Daha önce 31 Aralık 2022 olarak belirlenen son tarih, 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Bu değişiklik 1 Ocak 2016'dan önce alınmış olan eski tip sürücü belgelerini kapsıyor. Vatandaşların yeni tip sürücü belgelerine geçiş yapmaları için verilen ek süre, birçok kişi için rahat bir nefes anlamına geliyor.

Nüfus cüzdanlarının kimlik kartları ile değiştirilmesi sürecinde herhangi bir son tarih belirtilmedi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, vatandaşlar nüfus cüzdanlarını kimlik kartı başvurusu yapana kadar kullanmaya devam edebilirler.

CEZAİ İŞLEMLER UYGULANACAK

Ehliyetini zamanında yenilemeyen vatandaşlara cezai işlem uygulanacak. Kanuni süre içinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyenler, belgelerinin geçerliliğini kaybedecekler.

Bu durumda kalan vatandaşlar için para cezası gibi yaptırımlar söz konusu olabilir. Bu nedenle belirlenen süreler içerisinde gerekli yenileme işlemlerinin tamamlanması büyük önem taşımaktadır.

Bunu yapanları ehliyeti iptal oluyor!
Ehliyeti olanlar dikkat!

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