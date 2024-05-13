Mohammad Ali Poursamadi, Türk borsasına ilgi duyan İranlı yatırımcıları bilgilendiriyor

İran'da yatırımcılara destek olmak amacıyla, kendi deneyimleri ve edindiği bilgi birikimi ile ücretsiz eğitim kursları sunan Poursamadi, "Türkiye ve İran'daki küçük yatırımcının bilinçlenmesi adına ücretsiz kurslar veriyorum. Amacım, Türkiye'ye gelip yatırım yapacaklara danışmanlık yapmak ve onların daha sağlıklı yatırım yapmalarına olanak sağlamak." diyerek eğitimlerinin temel hedefini vurguluyor.

Bu eğitim kurslarıyla, Poursamadi, yatırımcıların daha sağlıklı finansal kararlar almalarına ve piyasa dinamiklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. "Fiyat hareketi, finansal piyasaların en doğru yol göstericisidir" inancıyla yatırımcılara rehberlik eden Poursamadi, bu stratejiyi öğrenmek isteyen yüzbinlerce kişiye ulaşmayı başardı.

Mohammad Ali Poursamadi, 2016 yılında İran'da bir yatırım fonunda stratejist ve ticaret uzmanı programcısı olarak çalıştı. Buradaki rolü, finansal piyasalarda oluşan fırsatları değerlendirmek ve yatırım fonunun stratejik kararlarını desteklemekti. O dönemden itibaren yatırım stratejilerini paylaşmaya başlayan Poursamadi, uluslararası finansal etkinliklerde de kendini gösterdi.

Ayrıca, sosyal medya platformları YouTube ve Instagram'da finansal bilgi ve eğitim videoları paylaşarak, küresel finans piyasalarına ilgi duyan kişilere hitap ediyor. Eğitim alanındaki çabaları sayesinde, Poursamadi, İran'daki forex alanında en popüler traderlardan biri haline geldi.

Poursamadi, finansal piyasalara yönelik ilgisi ve bilgi birikimiyle İran'daki yatırımcılar arasında güvenilir bir danışman olarak tanınıyor. Eğitim ve yatırım konularındaki paylaşımlarıyla hem Türkiye hem de İran'daki yatırımcılara ışık tutmaya devam ediyor.

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