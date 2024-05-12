Bu iller dikkat! Haritada işaret edildi! Pazartesi güne vuracak

Bu ani hava değişikliği nedeniyle MGM, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarıyor. Ayrıca, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda da dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.