PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Anneler Günü'nde anneye evlat acısı! 7 gündür kayıptı: Toprağa gömülü cesedi bulundu

Elazığ’da 6 Mayıs’tan beri kayıp olan 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana, merkeze bağlı Sedeftepe köyünde toprağa gömülü olarak ölü bulundu. Katledilen genç kadının ağabeyinin ifadesi ise dikkat çekti. Ağabey, ''Eski eşi daha önce 'Benimle evlenmezsen seni öldürürüm' demişti'' dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 18:06 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 18:30
Anneler Günü’nde anneye evlat acısı! 7 gündür kayıptı: Toprağa gömülü cesedi bulundu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Elazığ'da 6 Mayıs'tan beri kayıp olan 1 çocuk annesi Dilara Günana (25), merkeze bağlı Sedeftepe köyünde toprağa gömülü olarak ölü bulundu. Katledilen genç kadının ağabeyi ''Eski eşi daha önce 'Benimle evlenmezsen seni öldürürüm' demişti'' dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, bazı şüphelilerin de gözaltına alındığı ifade edildi.

1 HAFTADIR ARANIYORDU

Elazığ'da 6 Mayıs'ta bir akrabasının çağırması üzerine merkeze bağlı Sedeftepe köyüne giden Dilara Günana'dan haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, Günana'nın Sedeftepe köyünde toprağa gömülü cesedi bulundu.

MORGDA ANNESİNİ BEKLEDİ

Günana'nın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi morguna götürüldü. Olayla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı. Olayı haber alan Dilara Günana'nın annesi Zeycan ve ağabeyi Sidar Günana morga geldi. Yanlarında Dilara Günana'nın 7 yaşındaki kızı da bulunan anne Zeycan Günana, kızının katillerinin bulunmasını isteyerek ağıt yaktı.

ESKİ KAYINVALİDESİNİN BAKIMI İÇİN ÇAĞRILMIŞ

Ağabeyi Sidar Günana da, "Kardeşim 1 çocuk annesiydi. Eşinden boşanmıştı. Eski eşi şu anda yurt dışında. Akrabamız olan kadın, yatalak olan kaynanasının bakımına yardım için kardeşimi çağırıyor. Kardeşim gittikten sonra haber alamayınca akşam saatlerinde polise ve jandarmaya bildirdik. Şu anda kardeşim öldürülmüş durumda. Aile gözaltında. Yapan şahıslar belli. S.K., Y.K. N.K. V.K., 4 kişi kardeşimi rehin alıp götürüyorlar, öldürüyorlar. Sebebi belirsiz. Yok yere kardeşimi katlettiler. Bunu yapanların cezasını en ağır şekilde almalarını istiyorum. Mayısın 6'sında evden ayrıldı. Sonra haber alamadık" dedi.

'EVLENMEZSEN ÖLDÜRÜRÜM'

Bundan 5 ay önce S.K.'nin bir konuşmasına tanık olduğunu söyleyen Günana, "Kardeşime, 'Ben seni seviyorum. Benimle evlenmezsen seni öldürürüm' dedi. Kardeşim, 'Ben evlenmiyorum' dedi. Ben bunu zaten emniyetteki ifademde söyledim. Olayın bu raddeye geleceğini bilmiyordum. Adalet yerini bulsun. Bunlar içeriden çıkmasın. Anneler Günü'nde anneye verilecek en büyük acıdır bu" dedİ.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan - Miçotakis zirvesi öncesi Atina’da ’komşuluk’ havası! Yunan hükümeti ve basının nabzını tuttuk: Barışçıl ortam çıkarımıza
Ayasofya mücahidi İsmail Kandemir Hakk’a yürüdü! Kariye, İznik, Trabzon... ’Zincirler kırılsın’ mücadelesiyle geçen bir ömür
Galatasaray’ın Fatih Karagümrük maçı 11’i belli oldu!
Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı 11’i belli oldu!
Miçotakis’in kritik ziyareti öncesi Başkan Erdoğan’dan Yunan basınına önemli mesajlar: Doğu Akdeniz’de ’Türkiye’siz enerji projesi düşünülemez
Gazze’de anne olmak! Filistinli annelerin en kanlı Anneler Günü
Oğuz Murat Aci’nin annesinden yürek yakan feryat! Baba Özer Aci’den cani Eylem Tok ve kaçak Timur’a çağrı... Gelin adalete teslim olun
Pazartesi günü açıklanıyor! Hedef 100 milyarlık tasarruf: İşte tepeden tırnağa bütün devlet dairelerinde kemer sıktıracak paketin detayları
Yunanistan ile iş birliği artacak | Gözler 13 Mayıs’a çevrildi! Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde hangi konular yer alacak?
Soykırımcı İsrail’in temsilcisi Eden Golan’a Eurovision’un final gecesinde tepki: Şarkı söylediği sırada Filistin sloganları
Şehit annelerinin buruk Anneler Günü! Yürek dağlayan sözler: Kokusunu kır çiçeklerinden alıyorum
CHP Genel Merkezi’nden 4 sayfalık itiraf gibi genelge: Kayırmacılığı bırakın!
Emekliye Temmuz zammı: Oranlar netleşmeye başladı! Kim, ne kadar alacak?
AK Parti’den İsrail’e tepki uluslararası topluma çağrı: Barbarlığa son verin
Doğal gaz arzında rekor: Hedefler aşıldı! Türkiye’de doğal gaz dağıtımına geçen yıl 17 milyar liradan fazla yatırım yapıldı
SON DAKİKA