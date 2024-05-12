Anneler Günü’nde anneye evlat acısı! 7 gündür kayıptı: Toprağa gömülü cesedi bulundu

'EVLENMEZSEN ÖLDÜRÜRÜM'

Bundan 5 ay önce S.K.'nin bir konuşmasına tanık olduğunu söyleyen Günana, "Kardeşime, 'Ben seni seviyorum. Benimle evlenmezsen seni öldürürüm' dedi. Kardeşim, 'Ben evlenmiyorum' dedi. Ben bunu zaten emniyetteki ifademde söyledim. Olayın bu raddeye geleceğini bilmiyordum. Adalet yerini bulsun. Bunlar içeriden çıkmasın. Anneler Günü'nde anneye verilecek en büyük acıdır bu" dedİ.