Anneler Günü’nde anneye evlat acısı! 7 gündür kayıptı: Toprağa gömülü cesedi bulundu

Elazığ'da 6 Mayıs'tan beri kayıp olan 1 çocuk annesi Dilara Günana (25), merkeze bağlı Sedeftepe köyünde toprağa gömülü olarak ölü bulundu. Katledilen genç kadının ağabeyi ''Eski eşi daha önce 'Benimle evlenmezsen seni öldürürüm' demişti'' dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, bazı şüphelilerin de gözaltına alındığı ifade edildi.
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Elazığ'da 6 Mayıs'ta bir akrabasının çağırması üzerine merkeze bağlı Sedeftepe köyüne giden Dilara Günana'dan haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, Günana'nın Sedeftepe köyünde toprağa gömülü cesedi bulundu.
MORGDA ANNESİNİ BEKLEDİ
Günana'nın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi morguna götürüldü. Olayla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı. Olayı haber alan Dilara Günana'nın annesi Zeycan ve ağabeyi Sidar Günana morga geldi. Yanlarında Dilara Günana'nın 7 yaşındaki kızı da bulunan anne Zeycan Günana, kızının katillerinin bulunmasını isteyerek ağıt yaktı.
ESKİ KAYINVALİDESİNİN BAKIMI İÇİN ÇAĞRILMIŞ
Ağabeyi Sidar Günana da, "Kardeşim 1 çocuk annesiydi. Eşinden boşanmıştı. Eski eşi şu anda yurt dışında. Akrabamız olan kadın, yatalak olan kaynanasının bakımına yardım için kardeşimi çağırıyor. Kardeşim gittikten sonra haber alamayınca akşam saatlerinde polise ve jandarmaya bildirdik. Şu anda kardeşim öldürülmüş durumda. Aile gözaltında. Yapan şahıslar belli. S.K., Y.K. N.K. V.K., 4 kişi kardeşimi rehin alıp götürüyorlar, öldürüyorlar. Sebebi belirsiz. Yok yere kardeşimi katlettiler. Bunu yapanların cezasını en ağır şekilde almalarını istiyorum. Mayısın 6'sında evden ayrıldı. Sonra haber alamadık" dedi.