Resimdeki farklı kediyi görebilen üstün zekalı çıkıyor! 6 saniyede bulan IQ rekoru kırıyor

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Mantıksal düşünme ve problem çözme kabiliyetlerinizi değerlendirmenin en zevkli yollarından biri zeka oyunlarıdır. Ve şimdi sizin için özel olarak hazırlanmış bir oyunumuz var. Kendinizi test etmeye ve bu süreçte eğlenmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım.

RESİMDEKİ FARKLI KEDİYİ BULABİLİR MİSİN? Bu görsel zeka oyununda, birbirine oldukça benzer bir grup kedi göreceksiniz. Bu kedilerin gözleri, burunları, ağızları, beden yapıları ve tüy renkleri aynı olacak fakat aralarından sadece bir tanesi diğerlerinden farklı. Farkı görebildiniz mi?