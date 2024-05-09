PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Trafikteki plaka renklerinin anlamları ortaya çıktı! Sarı kırmızı, beyaz, mavi, yeşil, siyah plakalar meğer...

Türkiye'deki araç plakaları renklerine göre farklı kategorileri ve kullanım amaçlarını ifade eder. Bu plaka renklerini ve anlamlarını bilmek trafikte karşılaştığınız araçların kimlere ait olduğu veya hangi amaçlarla kullanıldığı hakkında genel bir fikir edinmenize yardımcı olabilir. İşte trafikte karşılaşabileceğiniz araç plaka renkleri ve bunların ne anlama geldiğine dair detaylar!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 10:22 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 10:22
Trafikteki plaka renklerinin anlamları ortaya çıktı! Sarı kırmızı, beyaz, mavi, yeşil, siyah plakalar meğer...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Karayolları Trafik Kanunu'na göre, Türkiye'de araçların ön ve arka tamponlarında bulunması zorunlu olan plakalar, sadece trafik kurallarını değil, aynı zamanda araç ve sürücü hakkında önemli bilgiler içerir. Ancak, özellikle yeni sürücüler için, farklı plaka renklerinin anlamları kafa karıştırıcı olabilir.

Beyaz Plakalar: Günlük Kullanım ve Ticari Araçlar

Türkiye'de en sık karşılaşılan plaka türü beyaz zemine sahip olanlardır. Bu plakalar, siyah harf ve rakamlar içerir.

Plakanın ilk iki hanesi, aracın kayıtlı olduğu ili temsil ederken, kalan kısımlar genellikle sıralı olarak verilir ve özel bir talep olmadıkça rastgele atanan numaralardır. Hem özel hem de ticari kullanımdaki araçlar bu renk plakayı kullanır.

Kırmızı Plakalar: Üst Düzey Devlet Görevlileri

Kırmızı plakalar, üst düzey devlet görevlilerinin kullanımına ayrılmıştır. Plakalar, altın veya sarı rakamlarla ve genellikle herhangi bir harf içermez. Cumhurbaşkanlığı araçları, kırmızı zemin üzerine sarı cumhurbaşkanlığı forsu taşırken, diğer devlet görevlileri tarafından kullanılan araçlar devlet makamını belirten özel numaralar taşır.

Yeşil Plakalar: Diplomatik Araçlar

Yeşil plakalar, genellikle yabancı konsolosluklar ve büyükelçilikler tarafından kullanılır. Beyaz zemin üzerine yeşil harf ve rakamlar içeren bu plakalar, büyük şehirlerde sıkça görülebilir. Plakalar üzerinde aracı kullanan diplomatik görevlinin unvanını belirten "CC", "CG", "CD", "CM" gibi harfler bulunur.

Kırmızı-Beyaz Plakalar: Yöneticiler ve Yüksek Makamlar

Beyaz zemin üzerine kırmızı harf ve rakamlar içeren bu plakalar, rektör, kaymakam gibi nispeten alt düzey devlet görevlilerinin kullandığı araçlarda görülür. Bu plakalar, kırmızı renkleriyle dikkat çekerken, görevlinin makamını ve önemini vurgular.

Mavi Plakalar: Emniyet Güçleri

Mavi plakalar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı resmi araçlar tarafından kullanılır. Mavi zemin üzerine beyaz harf ve rakamlar içeren bu plakalar, aracın bağlı olduğu il kodunu ve birimini gösterir. Harfler ("A", "AA", "AAA") ve sonundaki numaralar, aracın ait olduğu şubeyi belirtir.

Özel Plakalar: Kişiselleştirilmiş Seçenekler

Araç sahipleri, istedikleri takdirde özel plakaları tercih edebilirler. Bu plakalar, üzerinde kişisel veya şirket ismi gibi özel ibareler bulundurabilir. Özel plakalar için başvurular ilçe emniyet müdürlüklerine yapılır ve istenen plaka kullanımda değilse, belirli bir plaka vergisi ödenerek alınabilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Lyon Belediye Başkanı Doucet’ten alçak paylaşım: Türkiye topraklarını Ermenistan’a ait gösterdi
CHP’li Mustafa Bozbey’in torpil skandalında yeni perde! CHP fondaşı İsmail Saymaz canlı yayında itiraf etti: Baldızını da müdür yapmış
Atina’dan Başkan Erdoğan ve Miçotakis arasında gerçekleşecek olan görüşmeye ilişkin açıklama: Sükunet dolu bir dönem bekliyoruz
Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan İsrailli Dışişleri Bakanı Katz’ın açıklamalarına sert tepki: Kararın arkasındayız, söyledikleri hayal ürünü
Hastane randevu sistemi MHRS değişiyor | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarihi açıkladı
HAVA DURUMU | Dikkat! Meteoroloji’den yurt geneli için uyarı: Çöl tozu ve kuvvetli yağış yolda! Harita yayınlandı! İşte 5 günlük hava durumu
Ambargo kararı soykırımcıyı sarstı! İsrail gazetesinden itiraf: Türkiye en zayıf noktamızdan vurdu
Kamuda mülakat sistemi değişiyor! Her adaya kod verilecek... İlk kez ne zaman uygulanacak?
Atina’dan sonra ABD’de de ’Kariye Camii’ hazımsızlığı! Yunan basını yetersiz buldu: Çileden çıkarıcı ve anlamsız
MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI | Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire...
TAKVİM TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda! ’Telif Yasası’ gündemde: Dijital TV piyasası için komisyonumuza tarihi bir sorumluluk düşüyor
ABD ile İsrail’in kanlı ittifakı bozuldu mu? Tel Aviv ‘müttefiğe ihanet’ dedi Washington’ı seçimle tehdit etti! Soykırımcı ile destekçisinden danışıklı dövüş
MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU | Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması! TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu?
EMEKLİNİN ZAM HESABI DEĞİŞTİ! Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası sil baştan! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşları
SON DAKİKA