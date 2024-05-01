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📌Green Card çekiliş sonuçları isim listesi ( dvlottery.state.gov) Teyit numarası nedir? Mayıs 2024 Green Card başvuru sonuç sorgula

ABD'de yaşamak isteyen binlerce kişi, Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. ABD'de çalışmak isteyen ve ülke içinde kalıcı bir şekilde yaşamak için Green Card başvurusunda bulunanlar, şimdi sonuçları bekliyorlar. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 14:28 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 14:29
📌Green Card çekiliş sonuçları isim listesi dvlottery.state.gov Teyit numarası nedir? Mayıs 2024 Green Card başvuru sonuç sorgula

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2023 yılında başlayan ve 7 Kasım'da sona eren Green Card başvuru sürecinin ardından, ABD'de süresiz çalışma ve oturum imkanı sunan Yeşil Kart için düzenlenen çekilişin sonuçlanacağı tarih merakla bekleniyor.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Belirlenen takvime göre, Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.



DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak olan Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebilecek.

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GREEN CARD NASIL ALINIR?

Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır. Green Card sahibi olmayan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Green Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır. Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.

Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.

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