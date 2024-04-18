Vizesiz Yunan adaları: Samos adasına nasıl gidilir? Samos adası İDO gidiş-dönüş BİLET FİYATLARI ve SEFER saatleri nedir?

İzmir'in Seferihisar ilçesi ile Yunanistan'ın Samos Adası arasındaki feribot seferleri, yeniden başladı! İDO'nun düzenlediği seferler, 2024 yılı için belirlenen saatler ve bilet fiyatları ile yolcularına kapıda vize kolaylığı sunuyor. Seferihisar Samos feribot seferlerinin başlamasıyla birlikte, İzmir'den Yunanistan'ın bu güzel adasına ulaşım daha da kolay hale geldi. Seferlerde vatandaşlar, kapıda vize kolaylığından yararlanarak seyahatlerini daha rahat planlayabiliyorlar. İşte İDO Samos adası bilet fiyatları ve sefer saatleri...
SEFERİHİSAR SAMOS:
- Tek Yön: 30 EURO
- Aynı Gün Gidiş Dönüş: 35 EURO
- Farklı Gün Gidiş Dönüş: 49 EURO
- 0-6 Yaş Tek Yön: 5 EURO
- 0-6 Yaş Aynı Gün Gidiş Dönüş: 5 EURO
- 0-6 Yaş Farklı Gün Gidiş Dönüş: 5 EURO
- 6-12 Yaş Tek Yön: 15 EURO
- 6-12 Yaş Aynı Gün Gidiş Dönüş: 17.5 EURO
- 6-12 Yaş Farklı Gün Gidiş Dönüş: 24.5 EURO
SEFERİHİSAR SAMOS FERİBOT SEFER SAATLERİ:
- Gidiş: 08.30
- Dönüş: 17.00
KUŞADASI SAMOS:
- Tek Yön: 35 EURO
- Aynı Gün Gidiş Dönüş: 41 EURO
- Farklı Gün Gidiş Dönüş: 52 EURO
- 0-6 Yaş Tek Yön: ÜCRETSİZ
- 0-6 Yaş Aynı Gün Gidiş Dönüş: ÜCRETSİZ
- 0-6 Yaş Farklı Gün Gidiş Dönüş: ÜCRETSİZ
- 6-12 Yaş Tek Yön: 21 EURO
- 6-12 Yaş Aynı Gün Gidiş Dönüş: 31 EURO
- 6-12 Yaş Farklı Gün Gidiş Dönüş: 42 EURO
KUŞADASI SAMOS FERİBOT SEFER SAATLERİ:
- Gidiş: 08.30
- Dönüş: 18.00