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Vizesiz Yunan adaları: Samos adasına nasıl gidilir? Samos adası İDO gidiş-dönüş BİLET FİYATLARI ve SEFER saatleri nedir?

Seferihisar ve Samos Adası arasında başlayacak olan feribot seferleri, 2024 yılı için yeniden düzenlenen sefer saatleri ve güncellenen bilet fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu yeni hizmet, hem turistlerin hem de yerel halkın ilgisini çekmekte ve iki bölge arasındaki ulaşımı kolaylaştırarak bölgesel turizmi ve kültürel etkileşimi artırmayı amaçlamaktadır. Yeniden planlanan seferler ve uygun fiyatlar, İzmir'in popüler ilçesi Seferihisar ile Yunanistan'ın büyüleyici Samos Adası arasında seyahat etmek isteyenler için çekici bir alternatif haline gelmiştir. Bu düzenleme, iki destinasyon arasında artan bağlantı sayesinde kültürel ve ekonomik faydaların yanı sıra, turistik hareketliliği de önemli ölçüde teşvik etmektedir.

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Giriş Tarihi 09 Nisan 2024, 10:33 Güncelleme 18 Nisan 2024, 10:31
Vizesiz Yunan adaları: Samos adasına nasıl gidilir? Samos adası İDO gidiş-dönüş BİLET FİYATLARI ve SEFER saatleri nedir?

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İzmir'in Seferihisar ilçesi ile Yunanistan'ın Samos Adası arasındaki feribot seferleri, yeniden başladı! İDO'nun düzenlediği seferler, 2024 yılı için belirlenen saatler ve bilet fiyatları ile yolcularına kapıda vize kolaylığı sunuyor. Seferihisar Samos feribot seferlerinin başlamasıyla birlikte, İzmir'den Yunanistan'ın bu güzel adasına ulaşım daha da kolay hale geldi. Seferlerde vatandaşlar, kapıda vize kolaylığından yararlanarak seyahatlerini daha rahat planlayabiliyorlar. İşte İDO Samos adası bilet fiyatları ve sefer saatleri...

SEFERİHİSAR SAMOS:

  • Tek Yön: 30 EURO
  • Aynı Gün Gidiş Dönüş: 35 EURO
  • Farklı Gün Gidiş Dönüş: 49 EURO
  • 0-6 Yaş Tek Yön: 5 EURO
  • 0-6 Yaş Aynı Gün Gidiş Dönüş: 5 EURO
  • 0-6 Yaş Farklı Gün Gidiş Dönüş: 5 EURO
  • 6-12 Yaş Tek Yön: 15 EURO
  • 6-12 Yaş Aynı Gün Gidiş Dönüş: 17.5 EURO
  • 6-12 Yaş Farklı Gün Gidiş Dönüş: 24.5 EURO
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SEFERİHİSAR SAMOS FERİBOT SEFER SAATLERİ:

  • Gidiş: 08.30
  • Dönüş: 17.00

KUŞADASI SAMOS:

  • Tek Yön: 35 EURO
  • Aynı Gün Gidiş Dönüş: 41 EURO
  • Farklı Gün Gidiş Dönüş: 52 EURO
  • 0-6 Yaş Tek Yön: ÜCRETSİZ
  • 0-6 Yaş Aynı Gün Gidiş Dönüş: ÜCRETSİZ
  • 0-6 Yaş Farklı Gün Gidiş Dönüş: ÜCRETSİZ
  • 6-12 Yaş Tek Yön: 21 EURO
  • 6-12 Yaş Aynı Gün Gidiş Dönüş: 31 EURO
  • 6-12 Yaş Farklı Gün Gidiş Dönüş: 42 EURO

KUŞADASI SAMOS FERİBOT SEFER SAATLERİ:

  • Gidiş: 08.30
  • Dönüş: 18.00

YUNANİSTAN KAPI VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

  1. En az 6 ay geçerli pasaport ve pasaportun fotoğraflı sayfasının fotokopisi.
  2. 2 adet yeni çekilmiş biyometrik fotoğraf.
  3. Elektronik ortamda doldurulmuş vize başvuru formu.
  4. Konfirmasyonlu otel rezervasyonu formu.
  5. Gidiş-dönüş gemi bileti.
  6. Son 3 aylık güncel banka hesap dökümü (Sadece Rodos için belge İngilizce olmalı ve bankadan kaşeli, yetkili imzalı olmalıdır).
  7. Seyahat sağlık sigortası.
  8. Vize ve varsa acente hizmet harcı.
  9. Yunanistan'a varıştaki bekleme süresi ile ilgili yolcu beyanı.
  10. Sadece Kos başvurularında kimlik fotokopisi.

Yunanistan kapı vizesi ücreti 60 €'dur.

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