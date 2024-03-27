Olay, dün saat 17.00 sıralarında Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı'nda bulunan bir lokantada meydana geldi.

YANINA GELDİ PARA İSTEDİ

Yanında çocuğuyla birlikte dilencilik yapan Hayriye Kırbaş, iddiaya göre bir lokantada yemek yiyen 28 yaşındaki Serap Güçlü'nün yanına gelerek kendisinden para istedi.

Güçlü'nün para vermeyi reddetmesi üzerine bir tartışma çıktı ve bu esnada 31 yaşındaki Hayriye Kırbaş, elindeki bıçakla lokantada bulunan genç kadına saldırarak kadını sağ bacağından yaraladı.

ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ

Çevrede bulunan vatandaşların da müdahalesiyle engellenen dilenci olay yerinden kaçatı.

Yaralı mağdur Serap Güçlü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan dilenci ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.