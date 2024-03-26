PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

27,28,29 Mart için NASA'dan alarm üstüne alarm! Türkiye'nin bu illerinde yaşayanlar maske takıp, evden çıkmasın

Son zamanlarda NASA'dan alınan bir harita, Türkiye'nin batı illerinde yaşayanları endişelendirdi. Uzmanlar, bu haritanın ortaya çıkardığı verilerin, önümüzdeki günlerde bölgede artacak olan bir tehlikenin habercisi olduğunu belirtiyor. Türkiye'nin batısındaki illerde yaşayan vatandaşlar, önlem almak için uyarılıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 23:36 Güncelleme 26 Mart 2024, 23:36
27,28,29 Mart için NASA’dan alarm üstüne alarm! Türkiye’nin bu illerinde yaşayanlar maske takıp, evden çıkmasın

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar, İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşulları hakkında uyarılarda bulundu. Özellikle yağışlarla birlikte çöl tozunun da etkili olacağı belirtilirken, vatandaşlar önlemlerini almaya çağrıldı.

FIRTINAYA KARŞI DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da 27 Mart günü yağışlı bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde başlayacak olan yağışların öğleden sonra daha da kuvvetlenmesi ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte gelmesi bekleniyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın Güneyden fırtına hızında eseceği uyarısı yapıldı.

NASA'DAN ALINAN HARİTADA DA GÖZÜKÜYOR

Nasa'nın paylaştığı haritalarda da Türkiye'nin batı tarafından rüzgarın ve toz taşınımının etkili olabileceği görülüyor!

ÇÖL TOZU GELİYOR!

Öte yandan, sosyal medya üzerinden hava durumu paylaşımları yapan Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul için uyarılarda bulundu. Şen, çöl tozunun 27 ve 28 Mart tarihlerinde Batı bölgelerde etkili olacağını belirtti.

Çöl tozunun insanlar için tehlikeli olabileceğini ve önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Güney'e bakan pencerelerin kapatılması ve mümkünse maske kullanılması önerildi.

Bugün yağmur var mı? 26, 27,28 Mart 2024 HAVA DURUMU RAPORU! İstanbul, Ankara, İzmire saat uyarısıBugün yağmur var mı? 26, 27,28 Mart 2024 HAVA DURUMU RAPORU! İstanbul, Ankara, İzmire saat uyarısı
Bugün yağmur var mı? 26, 27,28 Mart 2024 HAVA DURUMU RAPORU! İstanbul, Ankara, İzmir'e saat uyarısı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kandil’deki terör baronları yine sahnede! Elebaşı Bese Hozat İmamoğlu’na oy dilendi: DEM’e Sermaye İstanbul’da kazançlı çıkarsınız talimatı
Terör örgütü PKK’dan Belçika’daki Türklere ölüm listeli provokasyon! Ankara harekete geçti: Başkan Erdoğan’dan yaralı gence telefon
Vakıf Katılım
Türkiye- Avusturya | CANLI ANLATIM
1994’ten 2024’e İstanbul’da AK Parti vizyonu! Duygulandıran kısa film... Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Cumhur İttifakı ABB adayı Turgut Altınok’tan A Haber’de önemli açıklamalar! Emeklilere müjdeyi verdi: 15 Nisan’da hesaplarda olacak
Gazintep Büyükşehir Belediyesi
Etki ajanlarının ’İsrail ile silah ticareti’ manipülasyonu kısa sürdü! Takvim.com.tr provokatör Metin Cihan’ın dosyasını açtı
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, ’Rantçı Ekrem’e sert vurdu: İstanbul’un kaynaklarını kendi gelecekleri için harcadılar
Başkan Erdoğan, Joe Biden görüşmesinin tarihi belli oldu! ABD’deki kritik görüşmede bir ilk yaşanacak | Masada hangi konular var?
Sen misin ittifakı açık eden! DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi’yi aforoz edip ’uzlaşı’ya sahip çıktı: CHP ve İBB kadroları PKK’ya peşkeş
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Çırak genel başkan selefinden bile fason çıktı | YOZGAT MİTİNGİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı! CHP’li Ankara, İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri SGK prim borçlarını bile ödeyemiyor
CHP’deki para sayma görüntülerinde yeni gelişme! Savcılık Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye başkanı Ali Kılıç’ı ifadeye çağırdı
YRP’li Abdurrahman Akyüz’den partisine ’İstanbul’ çağrısı: İmamoğlu’na kazandırmak siyaset değil! Millet affetmez, Saadet gibi yok oluruz
SON DAKİKA