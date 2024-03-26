27,28,29 Mart için NASA’dan alarm üstüne alarm! Türkiye’nin bu illerinde yaşayanlar maske takıp, evden çıkmasın

FIRTINAYA KARŞI DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da 27 Mart günü yağışlı bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde başlayacak olan yağışların öğleden sonra daha da kuvvetlenmesi ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte gelmesi bekleniyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın Güneyden fırtına hızında eseceği uyarısı yapıldı.