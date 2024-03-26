27,28,29 Mart için NASA’dan alarm üstüne alarm! Türkiye’nin bu illerinde yaşayanlar maske takıp, evden çıkmasın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar, İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşulları hakkında uyarılarda bulundu. Özellikle yağışlarla birlikte çöl tozunun da etkili olacağı belirtilirken, vatandaşlar önlemlerini almaya çağrıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar, İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşulları hakkında uyarılarda bulundu. Özellikle yağışlarla birlikte çöl tozunun da etkili olacağı belirtilirken, vatandaşlar önlemlerini almaya çağrıldı.
FIRTINAYA KARŞI DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da 27 Mart günü yağışlı bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde başlayacak olan yağışların öğleden sonra daha da kuvvetlenmesi ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte gelmesi bekleniyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın Güneyden fırtına hızında eseceği uyarısı yapıldı.
NASA'DAN ALINAN HARİTADA DA GÖZÜKÜYOR
Nasa'nın paylaştığı haritalarda da Türkiye'nin batı tarafından rüzgarın ve toz taşınımının etkili olabileceği görülüyor!
ÇÖL TOZU GELİYOR!
Öte yandan, sosyal medya üzerinden hava durumu paylaşımları yapan Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul için uyarılarda bulundu. Şen, çöl tozunun 27 ve 28 Mart tarihlerinde Batı bölgelerde etkili olacağını belirtti.
Çöl tozunun insanlar için tehlikeli olabileceğini ve önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Güney'e bakan pencerelerin kapatılması ve mümkünse maske kullanılması önerildi.