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Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri ortaya çıktı! Meğer en çok o hastalık yüzünden...

Osmanlı İmparatorluğu tarihin en uzun soluklu ve etkileyici imparatorluklarından biri olarak 600 yıldan fazla bir süre boyunca dünya sahnesinde önemli bir rol oynamıştır. Osmanlı tarihinde padişahların çoğunun çeşitli hastalıklar sebebiyle vefat ettiği bilinmektedir. 600 yıllık süre zarfında imparatorluğun başında yer alan 36 padişahın her birinin ölüm nedeni yıllar sonra merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 12:34 Güncelleme 25 Mart 2024, 12:36
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri ortaya çıktı! Meğer en çok o hastalık yüzünden...

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Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri ortaya çıktı. Bu hastalıklar arasında en yaygın olanları gut, nikris ve veremdir. Özellikle gut ve nikris çoğu padişahın ölüm sebebi olarak öne çıkmaktadır.

İŞTE OSMANLI PADİŞAHLARININ ÖLÜM NEDENLERİ

Osman Gazi: "Gut" veya "kalp yetmezliği" olarak belirtilir, ancak net bir sebep bilinmez.
Orhan Gazi: 82 yaşında felç sonucu.

I. Murad (Hüdavendigar): Savaş meydanında şehit edilmiştir.
Yıldırım Bayezid: Resmi kaynaklar, sıtma ve çeşitli hastalıklar sonucu olduğunu belirtir, ancak zehirle intihar ettiği de iddia edilir.

I. Mehmet (Çelebi Mehmet): Savaş aldığı yaralar ve daha sonrasında yaşadığı hastalıklar nedeniyle.
II. Murad: Hastalık sonucu.
Fatih Sultan Mehmet: Nikris hastalığından olduğu düşünülür, ancak zehirlendiği iddiaları da vardır.
II. Bayezid: Gut hastalığı ya da üzüntü sebebiyle.

Yavuz Sultan Selim: Sırtında çıkan bir çıban sonucu vefat etmiştir.
Kanuni Sultan Süleyman: Nikris, dizanteri veya romatizma; genel görüş nikris hastalığı.
II. Selim (Sarı Selim): Belirtilmemiş; doğal sebeplerle olduğu düşünülür.
III. Murad: Ani geçirdiği bir felç sonucu.
III. Mehmet: Mide rahatsızlığı veya kalp krizi.

I. Ahmed: Tifüs hastalığından.
I. Mustafa: Sinir hastalığından.
Genç Osman (II. Osman): Yedikule Zindanları'nda öldürüldü.
IV. Murad: Sıtma sonucu.
İbrahim: İdam edildiği veya hastalıktan öldüğü rivayet edilir.
IV. Mehmet (Avcı Mehmet): Zatürre sonucu.

II. Süleyman: İstiska hastalığından.
II. Mustafa: Tahttan indirildikten sonra öldü.
III. Ahmet: Ölüm nedeni net olarak belirtilmemiştir.
I. Mahmud: Hastalık nedeniyle; net bir sebep belirtilmemiş.
III. Osman: Midesindeki rahatsızlık; uyluğundaki ur nedeniyle ameliyat sonrası.
III. Mustafa: Savaşın getirdiği üzüntü nedeniyle.

I. Abdülhamid: Aniden gelen bir felç sonucu.
III. Selim: Tahttan indirilmesinin ardından öldürüldü.
IV. Mustafa: Boğdurularak öldürüldü.
II. Mahmut: Verem hastalığından.
Abdülmecid: Verem hastalığından.
Abdülaziz: Bilekleri kesilmiş halde bulunması; intihar veya cinayet iddiaları tartışılmaktadır.
V. Murat: Şeker hastalığından.
II. Abdülhamid: Kalp yetmezliği nedeniyle.
V. Mehmet (Reşad): Şeker hastalığı ve prostat ameliyatı sonrası.
VI. Mehmet (Vahdettin): Tüberküloz nedeniyle.

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