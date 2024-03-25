Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri ortaya çıktı! Meğer en çok o hastalık yüzünden...

I. Mehmet (Çelebi Mehmet): Savaş aldığı yaralar ve daha sonrasında yaşadığı hastalıklar nedeniyle.

II. Murad: Hastalık sonucu.

Fatih Sultan Mehmet: Nikris hastalığından olduğu düşünülür, ancak zehirlendiği iddiaları da vardır.

II. Bayezid: Gut hastalığı ya da üzüntü sebebiyle.

Yavuz Sultan Selim: Sırtında çıkan bir çıban sonucu vefat etmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman: Nikris, dizanteri veya romatizma; genel görüş nikris hastalığı.

II. Selim (Sarı Selim): Belirtilmemiş; doğal sebeplerle olduğu düşünülür.

III. Murad: Ani geçirdiği bir felç sonucu.

III. Mehmet: Mide rahatsızlığı veya kalp krizi.

I. Ahmed: Tifüs hastalığından.

I. Mustafa: Sinir hastalığından.

Genç Osman (II. Osman): Yedikule Zindanları'nda öldürüldü.

IV. Murad: Sıtma sonucu.

İbrahim: İdam edildiği veya hastalıktan öldüğü rivayet edilir.

IV. Mehmet (Avcı Mehmet): Zatürre sonucu.

II. Süleyman: İstiska hastalığından.

II. Mustafa: Tahttan indirildikten sonra öldü.

III. Ahmet: Ölüm nedeni net olarak belirtilmemiştir.

I. Mahmud: Hastalık nedeniyle; net bir sebep belirtilmemiş.

III. Osman: Midesindeki rahatsızlık; uyluğundaki ur nedeniyle ameliyat sonrası.

III. Mustafa: Savaşın getirdiği üzüntü nedeniyle.

I. Abdülhamid: Aniden gelen bir felç sonucu.

III. Selim: Tahttan indirilmesinin ardından öldürüldü.

IV. Mustafa: Boğdurularak öldürüldü.

II. Mahmut: Verem hastalığından.

Abdülmecid: Verem hastalığından.

Abdülaziz: Bilekleri kesilmiş halde bulunması; intihar veya cinayet iddiaları tartışılmaktadır.

V. Murat: Şeker hastalığından.

II. Abdülhamid: Kalp yetmezliği nedeniyle.

V. Mehmet (Reşad): Şeker hastalığı ve prostat ameliyatı sonrası.

VI. Mehmet (Vahdettin): Tüberküloz nedeniyle.