HAVA DURUMU | İstanbul dahil 23 il için sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara , Ege, Akdeniz (Antalya Mersin il merkezi hariç), İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Muş ve Erzurum çevreleri, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak Karadeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege(Denizli hariç, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak, Yalova'yı sarı kod ile uyardı.

Kastamonu ve Ankara Valilikleri, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

ANKARA VALİLİĞİ UYARDI

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde görülecek kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KASTAMONU İÇİN DE FIRTINA UYARISI YAPILDI

Kastamonu Valiliği, sabah saatlerinden itibaren Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtına sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Kastamonu Valiliği tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat 06.00'dan başlayarak 26 Mart Salı günü saat 23.00'e kadar yapılan fırtına tahmini ile ilgili açıklama yapılarak vatandaşlar uyarıldı. Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtına ile ilgili ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceğinin belirtildiği açıklamada;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son degerlendirmelere göre, 25.03.2024 saat 06.00 ile 26.03.2024 saat 23.00 arasında Batı Karadeniz'in batısı sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, doğusu aksam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın batısında aynı gün akşam, doğusunda Salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Denizlerimizde beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diger bölgelerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, ülkemizin batı kesimlerde güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı, Orta ve doğu Karadeniz kıyılarında gece saatlerinden sonra kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.