🌓Ay tutulmasından hangi burçlar etkilenecek? 25 Mart 2024 Ay tutulması Yay, Akrep, Oğlak, Kova, Boğa burcunu nasıl etkileyecek? Aşk, para...

Astrolojik olarak önemli bir döneme giriş yapıyoruz! 25 Mart Pazartesi günü, yılın ilk ay tutulması Terazi burcunda gerçekleşecek. Bu gökyüzü olayı, burçlar üzerinde derin etkiler bırakabilir ve hayatlarımızda önemli dönüşümlere yol açabilir. İşte genel etkiler ve burçlara göre özel etkiler:
AY TUTULMASI NE ZAMAN?
2024'ün ilk Ay tutulması 25 Mart'ta, 20 Mart Bahar Ekinoksu (gündüz-gece eşitliği) sonrasındaki "Solucan Ay" esnasında yarı gölgeli tutulma şeklinde yaşanacak.
AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
Ay tutulmaları, genellikle hayatlarımızda önemli dönemlerin habercisi olabilir. 25 Mart'ta Terazi burcunda yaşanacak olan ay tutulması, özellikle ilişkiler, kariyer ve kişisel gelişim alanlarında önemli kararlar almayı tetikleyebilir. İşte burçlara göre etkileri ve beklentileri:
Koç ve Yükselen Koç Burçları: İlişkilerde Karar Zamanı Koç burçları, ilişkiler konusunda önemli kararlar alabilirler. Hem var olan ilişkilerinde derinlemesine değerlendirmeler yapabilirler hem de yeni ilişkilere adım atabilirler. Parasal konularda da dikkat çekecek fırsatlarla karşılaşabilirler.