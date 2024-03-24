1 ayda 9 kilo verme garantili Fleksitaryen diyeti! Hazirana kadar 6 beden inceltecek

Günümüzde pek çok kişi, sağlıklı bir yaşam sürmek için beslenme alışkanlıklarını gözden geçiriyor ve daha sürdürülebilir seçeneklere yöneliyor. Bu doğrultuda popülerlik kazanan bir beslenme tarzı olan fleksitaryen beslenme, hem sağlık hem de çevresel faydalar sunuyor.