1 ayda 9 kilo verme garantili Fleksitaryen diyeti! Hazirana kadar 6 beden inceltecek

Günümüzde pek çok kişi, sağlıklı bir yaşam sürmek için beslenme alışkanlıklarını gözden geçiriyor ve daha sürdürülebilir seçeneklere yöneliyor. Bu doğrultuda popülerlik kazanan bir beslenme tarzı olan fleksitaryen beslenme, hem sağlık hem de çevresel faydalar sunuyor.
FLEKSİTARYEN BESLENME NEDİR?
Fleksitaryen diyet, "esnek" ve "vejetaryen" kelimelerinin birleşimidir ve vejetaryen beslenmeye daha esnek bir yaklaşım sunar. Bu diyet, hayvansal gıdaları tamamen bırakmadan sebze, meyve ve tam tahıllara ağırlık vermenin faydalarını sağlar.
YENİLEBİLECEK GIDALAR
Bitkisel proteinler (barbunya, fasulye, nohut, kırmızı mercimek, siyah fasulye)
Tam tahıllar (esmer pirinç, yulaf, karabuğday, kinoa, tatlı patates)
Sebzeler
Meyveler
Bitkisel sütler
Yumurta
Fındık ve fıstık ezmesi
Tohumlar
Soya peyniri
Sağlıklı yağlar (zeytinyağı, avokado yağı)