Dünyanın en iyi 100 yemeğinin arasında 8 Türk lezzetli! Listenin başında ise...

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Taste Atlas'ın değerlendirmesi, Türk mutfağının dünya genelindeki önemini ve zengin lezzet çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Taste Atlas'ın 2023 yılı değerlendirmesi sonuçlandı ve dünyanın en iyi yemekleri belirlendi. Listenin zirvesinde Brezilya mutfağından "picanha" yer alırken, Türkiye'den de çeşitli lezzetler listeye girmeyi başardı.

PİCANHA (PİKANYA) NEDİR? Picanha, ilk olarak Brezilya'da popüler hale gelen ve daha sonra Portekiz'de benimsenen bir sığır eti kesimidir. Hayvanın alt kısmındaki biceps femoris kasının son kısmı ve yağ başlığından oluşur. Son yıllarda kesim Latin Amerika'nın çoğunda popüler hale geldi ve barbekü kültüründe lezzetli bir et olarak ün kazandı.