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Son Tarih Belli Oldu! Ehliyetler İçin Tarihi Karar! 286 Gün İçinde Bu İşlemi Yaptırmayan Yandı

Trafik ve sürücü güvenliğinin önemini her fırsatta vurgulayan yetkililer son dönemde ehliyet yenileme süreçlerine dair önemli bir uyarıda bulundu. Geçtiğimiz günlerde 2016 öncesi alınmış olan B sınıfı ehliyet sahiplerine önemli bir uyarı geldi. Artık sürenin dolmakta olduğu ve yenileme işleminin zorunlu hale getirildiği duyuruldu.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 08:40 Güncelleme 20 Mart 2024, 08:40
Son Tarih Belli Oldu! Ehliyetler İçin Tarihi Karar! 286 Gün İçinde Bu İşlemi Yaptırmayan Yandı

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2016 yılı ve öncesinde alınmış olan B sınıfı ehliyetlerin yenilenmesi artık zorunlu hale geldi. Söz konusu düzenleme trafik güvenliğini artırmayı ve ehliyetlerin güncel standartlara uyumlu hale getirilmesini amaçlıyor. Bu bağlamda sürücülerin belirlenen süre içerisinde yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

PARA CEZASI KAPIDA

Yenileme işlemini belirlenen süre zarfında yapmayan sürücüler için 2025 yılı itibarıyla ağır para cezalarının uygulanacağı bildirildi.

Söz konusu cezaların 12 bin TL'ye kadar ulaşabileceği ve bu durumun ciddi mali yükler oluşturabileceği ifade ediliyor. Sürücülerin, bu cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için 15 TL'lik yenileme ücretini zamanında ödemeleri büyük önem taşıyor.

EHLİYET YENİLEME SÜRECİ: ADIM ADIM YAPILMASI GEREKENLER

Ehliyet yenileme işlemi, belirlenen adımların takip edilmesiyle kolaylıkla gerçekleştirilebilir. İşte yenileme sürecinde sürücülerin tamamlaması gereken adımlar:

Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Sürücüler, kimlik kartı veya pasaport, güncel biometrik fotoğraf, geçerli bir sağlık raporu, kan grubu belgesi (sağlık raporunda yer alıyorsa bu maddeye gerek yok), mevcut ehliyet ve adli sicil kaydı gibi belgeleri hazırlamalıdır.

Randevu Alınması: Ehliyet yenileme işlemi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alınmalıdır.
Yenileme Ücretinin Ödenmesi: Yenileme işlemi için 15 TL'lik ücretin ödenmesi gerekmektedir. Bu ücret, 12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedelini içermektedir.

Yenileme süreci, sadece mevcut ehliyetlerin güncellenmesi anlamına gelmiyor; aynı zamanda trafikteki güvenliği artırmak ve sürücülerin güncel bilgilere sahip olmalarını sağlamak amacını taşıyor. 2024 sonrasında eski tip ehliyetlerle yakalanan sürücülerin ağır cezalarla karşı karşıya kalacaklarını unutmamak gerek.

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