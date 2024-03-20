Son Tarih Belli Oldu! Ehliyetler İçin Tarihi Karar! 286 Gün İçinde Bu İşlemi Yaptırmayan Yandı

2016 yılı ve öncesinde alınmış olan B sınıfı ehliyet lerin yenilenmesi artık zorunlu hale geldi. Söz konusu düzenleme trafik güvenliğini artırmayı ve ehliyetlerin güncel standartlara uyumlu hale getirilmesini amaçlıyor. Bu bağlamda sürücülerin belirlenen süre içerisinde yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Söz konusu cezaların 12 bin TL'ye kadar ulaşabileceği ve bu durumun ciddi mali yükler oluşturabileceği ifade ediliyor. Sürücülerin, bu cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için 15 TL'lik yenileme ücretini zamanında ödemeleri büyük önem taşıyor.