Görsel zeka testi! Resimde kaç karpuz var? 100 kişiden 99’u çözemiyor

İlk bakışta yarım karpuzların aynı karpuza ait olduğunu düşünerek 6 karpuz olduğu sonucuna varabilirsiniz. Ancak daha detaylı bir inceleme, yarım karpuzların kabuk çizgilerinin hiçbirinin tek tek aynı karpuza ait olmadığını gösterir. Bu, zeka testini çözme sürecini daha da ilginç hale getirir.

Öncelikle her bir karpuzu zihinsel olarak ortadan ikiye kesin ve bu parçaları bir araya getirin. Bu yöntemle, iki tam karpuz oluşturabilir ve kalan parçaları kullanarak üçüncü bir karpuzu tamamlayabilirsiniz. Ardından, ortadaki parçalarla iki karpuz daha oluşturmanız mümkündür.

DOĞRU CEVAP: BEŞ KARPUZ Görseli dikkatlice incelediğinizde toplamda 5 tam karpuz olduğunu görebilirsiniz. Her bir detayı göz önünde bulundurarak bu zeka testini çözmek, katılımcılara oldukça tatmin edici bir deneyim sunabilir.