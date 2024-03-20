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Görsel zeka testi! Resimde kaç karpuz var? 100 kişiden 99'u çözemiyor

Zeka oyunları ve bulmacalar beyin gücünü artıran ve zekayı sınayan aktiviteler arasında en popüler olanlardır. Bu tür etkinlikler özellikle detaylara dikkat etmeyi ve görsel algıyı geliştirmeyi gerektirdiğinde beyin jimnastiği için mükemmel birer araç haline gelir. İşte bu noktada sosyal medyada viral olan yeni bir zeka testi ile karşınızdayız. Bu test katılımcılara görsel bir bulmaca sunarak kaç tane tam karpuzun bulunduğunu tespit etme görevi veriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 13:25 Güncelleme 20 Mart 2024, 13:25
Görsel zeka testi! Resimde kaç karpuz var? 100 kişiden 99’u çözemiyor

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Resimde gösterilen meyveler, kare şeklinde düzenlenmiş ve ayrıntılarına kadar parçalara ayrılmış durumdadır. Bu düzenleme zeka testini gerçek bir beyin egzersizi haline getiriyor. Renklerin ve çizgilerin her bir detayı bulmacanın karmaşıklığını artırarak katılımcıların dikkatini en üst seviyede tutuyor. Siz de bu karmaşık düzen içerisinde tam karpuz sayısını tespit edebilecek misiniz?

RESİMDE KAÇ KARPUZ VAR?

Sosyal medyada paylaşılan bu optik illüzyon görseli kısa sürede büyük bir ilgi gördü.

Bulmacayı hazırlayanlar yüksek zeka sahibi kişilerin bu testi sadece 30 saniye içinde çözebileceğini iddia ediyor. Ancak doğru cevabı bulmak ilk bakışta düşündüğünüzden daha karmaşık olabilir.

İlk bakışta yarım karpuzların aynı karpuza ait olduğunu düşünerek 6 karpuz olduğu sonucuna varabilirsiniz. Ancak daha detaylı bir inceleme, yarım karpuzların kabuk çizgilerinin hiçbirinin tek tek aynı karpuza ait olmadığını gösterir. Bu, zeka testini çözme sürecini daha da ilginç hale getirir.

Öncelikle her bir karpuzu zihinsel olarak ortadan ikiye kesin ve bu parçaları bir araya getirin. Bu yöntemle, iki tam karpuz oluşturabilir ve kalan parçaları kullanarak üçüncü bir karpuzu tamamlayabilirsiniz. Ardından, ortadaki parçalarla iki karpuz daha oluşturmanız mümkündür.

DOĞRU CEVAP: BEŞ KARPUZ

Görseli dikkatlice incelediğinizde toplamda 5 tam karpuz olduğunu görebilirsiniz. Her bir detayı göz önünde bulundurarak bu zeka testini çözmek, katılımcılara oldukça tatmin edici bir deneyim sunabilir.

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