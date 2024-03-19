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Canan Karatay En Zararlı Besini Açıkladı! 7/24 Yiyoruz Ama...

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam için kılavuz niteliğindeki önerilerine bir yenisini ekledi. Ünlü profesör Dr. Canan Karatay, sağlık ve beslenme konusundaki açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak, insanların günlük hayatta sıkça tükettiği ancak sağlık açısından zararlı olduğunu belirttiği bir besini açıkladı.İşte o besin...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 15:49 Güncelleme 19 Mart 2024, 15:49
Canan Karatay En Zararlı Besini Açıkladı! 7/24 Yiyoruz Ama...

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Prof. Dr. Canan Karatay, sık sık sağlıkla ilgili açıklamalarıyla gündeme oturuyor. Geçtiğimiz bahar aylarında yaptığı bir açıklama ise halen tartışma konusu. Karatay, sağlıklı beslenme konusunda önemli uyarılarda bulunurken, özellikle bir besinden uzak durulması gerektiğini vurguluyor.

"EKMEK MORFİN GİBİDİR, ALIŞKANLIK YAPAR!"

Prof. Dr. Canan Karatay, ekmek tüketimine dair yaptığı açıklamalarda, ekmeğin morfin benzeri bir alışkanlık yarattığını belirtti. İçerisinde bulunan granür maddesinin kısa süreli bir mutluluk verdiğini söyleyen Karatay, bu durumun bağımlılığa neden olabileceğini ifade etti.

KISIR YAPABİLİR

Ayrıca, Karatay, ekmekte bulunan granür maddesinin son dönemde artan kısırlık sorunlarına da katkıda bulunabileceğini vurguladı. Granürün vücutta kısırlık seviyelerini artırabileceği konusunda uyarılarda bulunan Karatay, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.

EKMEK YERİNE CEVİZ TÜKETİN!

Prof. Dr. Canan Karatay, ekmek yerine ceviz tüketmenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekiyor.

Cevizin doygunluk hissi verdiğini ve çabuk acıkmanın önüne geçebileceğini belirten Karatay, bu lezzetli kuruyemişin besleyici içeriğiyle vücudu desteklediğini vurguluyor.

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