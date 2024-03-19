Canan Karatay En Zararlı Besini Açıkladı! 7/24 Yiyoruz Ama...

Prof. Dr. Canan Karatay, sık sık sağlıkla ilgili açıklamalarıyla gündeme oturuyor. Geçtiğimiz bahar aylarında yaptığı bir açıklama ise halen tartışma konusu. Karatay, sağlıklı beslenme konusunda önemli uyarılarda bulunurken, özellikle bir besinden uzak durulması gerektiğini vurguluyor.