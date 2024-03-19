Canan Karatay En Zararlı Besini Açıkladı! 7/24 Yiyoruz Ama...

Prof. Dr. Canan Karatay, sık sık sağlıkla ilgili açıklamalarıyla gündeme oturuyor. Geçtiğimiz bahar aylarında yaptığı bir açıklama ise halen tartışma konusu. Karatay, sağlıklı beslenme konusunda önemli uyarılarda bulunurken, özellikle bir besinden uzak durulması gerektiğini vurguluyor.
"EKMEK MORFİN GİBİDİR, ALIŞKANLIK YAPAR!"
Prof. Dr. Canan Karatay, ekmek tüketimine dair yaptığı açıklamalarda, ekmeğin morfin benzeri bir alışkanlık yarattığını belirtti. İçerisinde bulunan granür maddesinin kısa süreli bir mutluluk verdiğini söyleyen Karatay, bu durumun bağımlılığa neden olabileceğini ifade etti.
KISIR YAPABİLİR
Ayrıca, Karatay, ekmekte bulunan granür maddesinin son dönemde artan kısırlık sorunlarına da katkıda bulunabileceğini vurguladı. Granürün vücutta kısırlık seviyelerini artırabileceği konusunda uyarılarda bulunan Karatay, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.