Adana’da bile böylesi yok! Evde yaptığınız doğal şalgam suyu tarifi şifa olacak! Ev halkı kana kana içecek

Evde doğal şalgam suyu yapımı için Adana usulü tarif ortaya çıktı. Bu tarif, geleneksel yöntemlerle hazırlanarak sağlıklı ve lezzetli bir içecek elde edilmesini sağlıyor.
Evde doğal şalgam suyu yapımı için Adana usulü tarif ortaya çıktı. Bu tarif, geleneksel yöntemlerle hazırlanarak sağlıklı ve lezzetli bir içecek elde edilmesini sağlıyor.
🥕🥤 ADANA USULÜ DOĞAL ŞALGAM SUYU TARİFİ 🥕🥤
Malzemeler
1️⃣ 1200-1400 gram arası mor havuç
2️⃣ 5 litre su
3️⃣ 2-3 avuç normal pilavlık bulgur
4️⃣ 1-2 avuç iyotsuz turşuluk tuz veya salamura tuz
Yapılışı
1️⃣ Mor havuçları boyuna veya uzunlamasına kesin.
2️⃣ 5 litrelik bir bidona kesilmiş mor havuçları doldurun.
3️⃣ İçine bir avuç bulgur ekleyin.
4️⃣ Bir avuç salamura tuz ekleyin.
5️⃣ Geri kalan kısmı tamamen su ile doldurun.
6️⃣ Işık alan bir yerde 4-6 hafta içinde hazır olacak şekilde bekletin. Gaz birikimi oluşabilir, bu durumda bidonu aralıklarla hafifçe açarak gazı alın ve kapatın.
7️⃣ Şalgam oluştuktan sonra, başka bir 5 litrelik kaba süzün ve buzdolabında saklayın.
8️⃣ Aylarca dolapta saklayarak afiyetle içebilirsiniz.
ŞALGAM SUYU FAYDALARI
Sindirim sistemi sağlığına katkı: Probiyotik içeriğiyle bağırsak sağlığını destekler, kabızlık sorununu hafifletir.
Cilt sağlığını destekler: A ve C vitaminleri ile cilt lekelerini azaltır, cildi parlak ve canlı tutar.
Kilo kontrolüne yardımcı olur: Düşük kalorili olması ve tokluk hissi veren lif içeriğiyle kilo vermeye yardımcı olur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir: C vitamini ve antioksidanlarıyla bağışıklık sistemini destekler, vücuttaki zararlı maddeleri atar.
Kemik sağlığını destekler: Kalsiyum içeriğiyle kemik sağlığını korur, özellikle çocuklarda kemik gelişimini teşvik eder.
Kan şekerini düzenler: Lif içeriği ile kan şekerini dengeler, özellikle diyabet hastaları için faydalıdır.