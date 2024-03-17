Adana’da bile böylesi yok! Evde yaptığınız doğal şalgam suyu tarifi şifa olacak! Ev halkı kana kana içecek

5️⃣ Geri kalan kısmı tamamen su ile doldurun.

6️⃣ Işık alan bir yerde 4-6 hafta içinde hazır olacak şekilde bekletin. Gaz birikimi oluşabilir, bu durumda bidonu aralıklarla hafifçe açarak gazı alın ve kapatın.

7️⃣ Şalgam oluştuktan sonra, başka bir 5 litrelik kaba süzün ve buzdolabında saklayın.

8️⃣ Aylarca dolapta saklayarak afiyetle içebilirsiniz.

ŞALGAM SUYU FAYDALARI Sindirim sistemi sağlığına katkı: Probiyotik içeriğiyle bağırsak sağlığını destekler, kabızlık sorununu hafifletir. Cilt sağlığını destekler: A ve C vitaminleri ile cilt lekelerini azaltır, cildi parlak ve canlı tutar.