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16 Mart İftara ne kadar kaldı? İFTARA KAÇ SAAT KALDI? Bugün iftar saat kaçta? İL İL İFTAR VAKİTLERİ - İMSAKİYE

Türkiye'nin coğrafi konumu gereği, iftar ve sahur vakitleri şehirden şehire değişiklik gösterir. Bu durum, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere, ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlar için merak konusu olmuştur. Ramazan ayında her gün, güneşin batış saatine göre belirlenen iftar vakti, oruç tutan milyonlarca insan için büyük bir önem taşır. Ramazan imsakiyesinin yayımlanmasıyla birlikte, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin tüm illerindeki iftar vakitleri belirlendi. Peki, iftara kaç saat kaldı? İstanbul, İzmir, Ankara iftara ne kadar kaldı? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 18:10 Güncelleme 16 Mart 2024, 18:10
16 Mart İftara ne kadar kaldı? İFTARA KAÇ SAAT KALDI? Bugün iftar saat kaçta? İL İL İFTAR VAKİTLERİ - İMSAKİYE

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Ramazan ayı, milyonlarca Müslüman için maneviyatın derinleştiği, birlik, beraberlik ve paylaşmanın ön plana çıktığı kutsal bir zaman dilimidir. Bu mübarek ay boyunca, oruç ibadeti ile gün boyu süren bir manevi arınma ve sabır pratiği gerçekleştirilir. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan vatandaşlar, günün en önemli anlarından biri olan iftar saatine odaklanır. İftar, orucun açıldığı ve gün boyunca süren sabrın bir ödülü olarak görülür. Bu nedenle, "İftara ne kadar kaldı?" sorusu, Ramazan ayının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

İFTARA NE KADAR KALDI 2024?

Diyanet tarafından tüm illerin günlük iftar ve sahur vakitleri paylaşıldı.

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Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

Ezan Okunurken Su İçilir Mi?

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

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