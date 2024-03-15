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Kadir Gecesi ne zaman? 2024 Kadir Gecesi tarihi! Ramazan'ın kaçıncı gününde eda edilecek, önemi nedir?

İslam dünyası, manevi derinliklerin en yoğun yaşandığı, rahmetin ve mağfiretin bolca tecelli ettiği Kadir Gecesi'ni heyecanla bekliyor. Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetlerinin indirilmeye başlandığı bu mübarek gecenin tarihi, her yıl Ramazan ayının içinde yer alır ve bin aydan daha hayırlı olduğu vurgulanır. 2024 yılında da bu önemli gece, Müslümanlar için bir kez daha manevi bir buluşma ve dua zamanı olarak bekleniyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 20:58 Güncelleme 15 Mart 2024, 20:58
Kadir Gecesi ne zaman? 2024 Kadir Gecesi tarihi! Ramazan’ın kaçıncı gününde eda edilecek, önemi nedir?

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Kadir Gecesi, İslam inancında büyük bir öneme sahiptir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu gece, birçok ibadet ve dualarla geçirilirken, yapılan ibadetlerin Allah katında büyük bir değer taşıdığına inanılır.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

KADİR GECESİNDE NE OLDU?

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının SON günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir.

Allah Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail melek aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler, Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir.

Peygamber Efendimiz, 40 yaşına yaklaştığında toplumdan sıklıkla uzaklaşarak Mekke'nin kuzeyinde yer alan Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiştir. Bu durum 1-2 yıl kadar devam etmiştir. Miladi 610 yılında ise, bir Ramazan gecesi (Kadir Gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarası'nda tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır.

KADİR GECESİ ÖNEMİ

İnsan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan ramazan ayında saklı bulunan Kadir Gecesi, insanlığın sonsuz saadetine vesile olacak fırsatlarla gelmektedir. Yüce Allah, Kur'an'da Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğunu bildirmektedir. (Kadr, 97/3.) Peygamber Efendimiz de, "…Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir." (Nesâî, Sıyâm, 5.) buyurarak Kadir Gecesi'nin önemine vurgu yapmaktadır.

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