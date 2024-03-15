Bülent Cihantimur kimdir, kaç yaşında, nereli? Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur ne iş yapıyor? Kaç çocukları var?

İKİ SUÇ DA ADİ Kuran "Türkiye- ABD arasında suçluların iadesine yönelik bir anlaşma var. Bu anlaşma uyarınca özellikle de soruşturma adi suçlarla alakalı ise Türkiye'nin gerekli belgeleri sunması halinde ABD'nin zanlıları iade etmesi gerekmekte. Takip ettiğim kadarı ile Türkiye Adalet Bakanlığı zaten başsavcılığın açtığı soruşturmaya yansıyan; olayın nasıl ve nerede olduğu, olay sonrasında yaşanılanlar, cep telefonlarının olay yerinden kaybolması gibi, görgü tanıkları, yaralılar ile kaçışa yardım ve yataklık edenlerin ifadeleri dahil- toplanan tüm delil, bilgi ve belgeleri gerekli kurumlara iletti ve sanıklar hakkında iade talep etti. Şimdi ABD Adalet Bakanlığı bu başvuruyu inceleyecek ve sanıkların iade edilip, edilmeyeceğine karar verecek. ABD, özellikle siyasi suçlarda kendi vatandaşını iade etme eğilimi içinde değil. Böyle bir zorunluluğu yok! FETÖ davalarında benzerini yaşadık. Türkiye kapsamlı dosyalar hazırlamasına rağmen ABD süreci işletmemişti. Ancak firari anne oğlun soruşturması adi suçlardan. Dolayısıyla yürürlükte olan anlaşma gereği ABD'nin her ikisini de iade etmesi lazım. Hem de acilen" ifadelerini kullandı.

ANNE DE YARGILANACAK Annenin de yargılanacağını söyleyen Kuran, "Şunu da not düşelim. Her ne kadar TCK, 'Suçun alt- üstsoy, eş, kardeş yani birinci derece aile tarafından işlenmesi halinde cezaya hükmolunmaz' dese de bu, annenin iade edilmesi halinde yargılanmayacağı anlamına gelmiyor. Doğrudan cezasızlık diye bir uygulama yok kanunumuzda" şeklinde konuştu.

'YA İADE ET YA DA YARGILA' DEVREDE

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Emete Gözügüzelli ise uluslararası hukukta suçluların iadesine yönelik genel tavır ve ilkenin "vatandaşın geri verilmezliği" olduğunu söylüyor.

Türkiye ile ABD arasında 1980'de Kenan Evren'in imzasıyla yürürlüğe giren "suçluların iadesi" anlaşmasına dikkat çeken Gözügüzelli, "Sözleşmenin 4. maddesine göre ABD'nin de Türkiye'nin de kendi vatandaşını iade etme zorunluluğu yok! Ancak bu maddenin eki var: 'ABD'nin yürütme makamı kendi isteğine göre ve uygun gördüğü takdirde, kendi vatandaşının iadesine karar vermeye yetkilidir.' Yani bu demek ki ABD, belgeleri inceleyecek, bir nevi mahkeme yapacak, ondan sonra iadeye yönelik kararını verecek. ABD genellikle siyasi suçlarda suçluyu iade yoluna gitmiyor, oysa burada adi suç söz konusu. Yine de diyelim ki ABD, şüphelinin savunmasını haklı, Türkiye'nin sunduğu belgeleri yetersiz buldu ve 'vatandaşımı iade etmiyorum' dedi. O zaman 'Ya iade et ya yargıla' maddesi devreye girecek ve ABD şüpheliyi iade etmiyorsa kendisi yargılamak zorunda. ABD'de de olsalar mahkeme önünde hesap verecekler" dedi.