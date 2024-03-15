SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

15 Mart İFTARA KAÇ SAAT KALDI? İftara ne kadar kaldı? Bugün iftar saat kaçta? İL İL İFTAR VAKİTLERİ - İMSAKİYE

Türkiye'nin coğrafi konumu gereği, iftar ve sahur vakitleri şehirden şehire değişiklik gösterir. Bu durum, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere, ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlar için merak konusu olmuştur. Ramazan ayında her gün, güneşin batış saatine göre belirlenen iftar vakti, oruç tutan milyonlarca insan için büyük bir önem taşır. Ramazan imsakiyesinin yayımlanmasıyla birlikte, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin tüm illerindeki iftar vakitleri belirlendi. Peki, iftara kaç saat kaldı? İstanbul, İzmir, Ankara iftara ne kadar kaldı? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 17:10 Güncelleme 15 Mart 2024, 17:10
15 Mart İFTARA KAÇ SAAT KALDI? İftara ne kadar kaldı? Bugün iftar saat kaçta? İL İL İFTAR VAKİTLERİ - İMSAKİYE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ramazan ayı, milyonlarca Müslüman için maneviyatın derinleştiği, birlik, beraberlik ve paylaşmanın ön plana çıktığı kutsal bir zaman dilimidir. Bu mübarek ay boyunca, oruç ibadeti ile gün boyu süren bir manevi arınma ve sabır pratiği gerçekleştirilir. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan vatandaşlar, günün en önemli anlarından biri olan iftar saatine odaklanır. İftar, orucun açıldığı ve gün boyunca süren sabrın bir ödülü olarak görülür. Bu nedenle, "İftara ne kadar kaldı?" sorusu, Ramazan ayının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

İFTARA NE KADAR KALDI 2024?

Diyanet tarafından tüm illerin günlük iftar ve sahur vakitleri paylaşıldı.

TÜM İLLERİN İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

Ezan Okunurken Su İçilir Mi?

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK elebaşı Murat Karayılan’dan CHP’ye kayyumların kaldırılmasında ön ayak olun talimatı! ’Kent uzlaşısı’ yorumu: İyi bir sonuç alacaklar
Başkan Erdoğan’dan Van Mitinginde önemli açıklamalar | CHP-DEM’e ayar üstüne ayar | İşin içine deste deste para girdi
Türk Telekom
CHP’deki paradan kule skandalında fondaş İsmail Saymaz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu aklamaya çalıştı yalanları ortaya çıktı: 41 milyon değil 25 milyon
Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri
ABD Timur Cihantimur ve Eylem Tok’u ne zaman iade edecek? Bülent Cihantimur’un ifadesi ortaya çıktı! Bülent Cihantimur’un Tayyargiller dosyasında ne işi var?
2024 Gaziantep Aile Yılı
Para kulelerinde Ekrem’in parmak izi! Özgür Özel suçu Canan Kaftancıoğlu’na yıkma peşinde... Fatih Keleş’in ifadesi alındı sıra Tuncay Yılmaz’da!
NATO’dan Türkiye mesajı! Jens Stoltenberg savunmadaki adımları övdü... Flaş Erdoğan sözleri
MEMURA ‘FARK’LI ZAM! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek memur maaşları! Öğretmen, polis, avukat, doktor...
CHP listesindeki Bayram Yıldırmaz, Akdeniz’de DEM’e oy istiyor! Kirli ittifakın görüntüleri ortaya çıktı
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Merkez’in tahmin anketi hesapları değiştirdi! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni zamlı maaşları
Yeni ifşa! Ekrem İmamoğlu’nun rant ağı! İBB’den Çeşme’ye kadar... Kalfa Adem, Fatih Keleş Rezzan Neslihan Vural...
Mert Hakan’dan İsmail Kartal’a şok hareket! İşte o görüntüler...
Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den bir CHP’ye bir İmamoğlu’na: Esenyurt’ta DEM’leniliyor! Kefalet koyuyorsun, yamuk çıkıyor
SON DAKİKA