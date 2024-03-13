Sitede vahşice öldürülmüştü! Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti

ERDOĞAN'DAN TUNÇ'A TELEFON: NASIL OLUR BÖYLE BİR ŞEY?

Bakan Tunç, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir gece yarısı 'Nasıl olur böyle bir şey?' diye beni aradı. Hepimiz bu konuda hassasız. Ceza almış, hükmün açıklanmasının geri açıklanması müessessi var. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor. " diye konuştu.

Avukatların itirazı ve büyüyen tepki sonucunda Keloğlan hakkında yeniden yargılama kararı verildi.Duruşma için hayvanseverler adliyeye akın etti.