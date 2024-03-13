Sitede vahşice öldürülmüştü! Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti

İstanbul Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğdu.
İstanbul Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğdu.
1 Ocak'ta meydana gelen olayda, Keloğlan hakkında Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Verilen ceza iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 3 aya düşürüldü. Ardından ise Keloğlan'ın tahliye edilmesine karar verildi. Bu durum tartışmaları da beraberinde getirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin açıklamada bulunarak, Başkan Erdoğan'ın olayla ilgili kendisini gece yarısı telefonla aradığını söylemişti.
Bakan Tunç, olayla ilgili "Kedi Eros'la ilgili o videoyu sonuna kadar izleyemedim. Peşinden koşarken kapattım. Burada kişi 1 ay tutuklu kalmış sonrasında hüküm verilmiş bu hükümde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş. Hemen Cumhuriyet Savcılığımız itiraz etti, itiraz neticesinde Ağır Ceza Mahkemesi kararı kaldırdı yargılama yeniden başlayacak." dedi.
ERDOĞAN'DAN TUNÇ'A TELEFON: NASIL OLUR BÖYLE BİR ŞEY?
Bakan Tunç, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir gece yarısı 'Nasıl olur böyle bir şey?' diye beni aradı. Hepimiz bu konuda hassasız. Ceza almış, hükmün açıklanmasının geri açıklanması müessessi var. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor. " diye konuştu.
Avukatların itirazı ve büyüyen tepki sonucunda Keloğlan hakkında yeniden yargılama kararı verildi.Duruşma için hayvanseverler adliyeye akın etti.
Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra Ak Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba da katıldı.
Duruşma salonuna alınmayan onlarca hayvansever duruşmanın olduğu koridorda izdiham oluşturdu. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasına rağmen mahkeme salonunun kapısının yumruklarla zorlanmasının ardından duruşma büyük salona alındı. Hayvanseverler 'Katil İbrahim ve Eros için adalet' sloganları attı. Adliyenin büyük salonu önünde toplanan kalabalık duruşmanın başlamasını bekliyor.
Öte yandan kedi Eros için birçok ünlü isim de adalet çağrısında bulundu. Bu isimlerden bir tanesi de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi oldu. İcardi sahiplendiği kedileri ile yaptığı paylaşımda Eros için adalet çağrısında bulundu.