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Sitede vahşice öldürülmüştü! Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti

İstanbul Başakşehir'de yılbaşı gecesi eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün başladı. Duruşma için hayvanseverler adliyeye akın ederken, ünlü isimler de konuyla ilgili paylaşım yaptılar. Daha önce konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkan Erdoğan'ın olayla ilgili gece yarısı kendisini aradığını ve "Nasıl olur böyle bir şey?" dediğini anlatmıştı.İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 11:44 Güncelleme 13 Mart 2024, 12:14
Sitede vahşice öldürülmüştü! Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti

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İstanbul Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğdu.

Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan.Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan.

1 Ocak'ta meydana gelen olayda, Keloğlan hakkında Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.


Verilen ceza iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 3 aya düşürüldü. Ardından ise Keloğlan'ın tahliye edilmesine karar verildi. Bu durum tartışmaları da beraberinde getirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin açıklamada bulunarak, Başkan Erdoğan'ın olayla ilgili kendisini gece yarısı telefonla aradığını söylemişti.

Bakan Tunç, olayla ilgili "Kedi Eros'la ilgili o videoyu sonuna kadar izleyemedim. Peşinden koşarken kapattım. Burada kişi 1 ay tutuklu kalmış sonrasında hüküm verilmiş bu hükümde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş. Hemen Cumhuriyet Savcılığımız itiraz etti, itiraz neticesinde Ağır Ceza Mahkemesi kararı kaldırdı yargılama yeniden başlayacak." dedi.

ERDOĞAN'DAN TUNÇ'A TELEFON: NASIL OLUR BÖYLE BİR ŞEY?
Bakan Tunç, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir gece yarısı 'Nasıl olur böyle bir şey?' diye beni aradı. Hepimiz bu konuda hassasız. Ceza almış, hükmün açıklanmasının geri açıklanması müessessi var. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor. " diye konuştu.

Avukatların itirazı ve büyüyen tepki sonucunda Keloğlan hakkında yeniden yargılama kararı verildi.Duruşma için hayvanseverler adliyeye akın etti.

Kedi Eros.Kedi Eros.

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra Ak Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba da katıldı.

Duruşma salonuna alınmayan onlarca hayvansever duruşmanın olduğu koridorda izdiham oluşturdu. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasına rağmen mahkeme salonunun kapısının yumruklarla zorlanmasının ardından duruşma büyük salona alındı. Hayvanseverler 'Katil İbrahim ve Eros için adalet' sloganları attı. Adliyenin büyük salonu önünde toplanan kalabalık duruşmanın başlamasını bekliyor.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro IcardiGalatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi

Öte yandan kedi Eros için birçok ünlü isim de adalet çağrısında bulundu. Bu isimlerden bir tanesi de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi oldu. İcardi sahiplendiği kedileri ile yaptığı paylaşımda Eros için adalet çağrısında bulundu.

Minik kedi Erosu katleden İbrahim Keloğlan serbest bırakılmıştı! Başkan Erdoğandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunça gece yarısı telefonuMinik kedi Erosu katleden İbrahim Keloğlan serbest bırakılmıştı! Başkan Erdoğandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunça gece yarısı telefonu

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