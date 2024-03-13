Kedi Eros olayı nedir, nasıl öldü? İbrahim Keloğlan kimdir, kaç yaşında? Eros’un katili İbrahim Keloğlan tekrar tutuklandı mı? Cezası...

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gerçekleşen hayvan hakları odaklı dava, toplumun dikkatini çekiyor. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, sanık İbrahim Keloğlan ve onun avukatlarının yanı sıra, hayvan hakları savunucularının da yoğun katılımıyla gerçekleşti. Davaya, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi ve çeşitli siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının avukatları katılmak istese de, bu talepler reddedildi.