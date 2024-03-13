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14 Mart Tıp Bayramı resimli tebrik mesajları sözleri! 14 Mart Tıp Bayramı Whatsapp, Instagram mesajları (Tıp Bayramı nedir?)

Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı önemli bir gün olan 14 Mart, Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını ve toplum için verdikleri önemi vurgulamak için bir fırsat sunar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, sosyal medyada en güzel mesajlar ve sözler paylaşılacak. İşte, Instagram, Whatsapp ve Twitter için özel olarak hazırlanmış, resimli ve farklı Tıp Bayramı mesajları ve sözleri.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 20:21 Güncelleme 13 Mart 2024, 20:21
14 Mart Tıp Bayramı resimli tebrik mesajları sözleri! 14 Mart Tıp Bayramı Whatsapp, Instagram mesajları Tıp Bayramı nedir?

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Türkiye'de, tıp alanında çalışan hekimlerin ve sağlık personelinin fedakarlıklarını ve önemini vurgulamak amacıyla her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Tıp Bayramı, 1976 yılından beri önemli bir kutlama ve bilinçlendirme etkinliği olarak devam etmektedir. Bu bayram, sağlık çalışanlarının yaşamlarını tehlikeye atarak, başkalarının hayatlarını kurtarma yolundaki çabalarını ve kararlılıklarını onurlandırmak için düzenlenmektedir. İşte, Tıp Bayramı'nın kökeni, neden kutlandığı ve kimler için önem taşıdığına dair detaylar.

TIP BAYRAMI MESAJLARI 2024

"Varlıkları ile mucizeler yaratan doktorlarımızın bayramı Kutlu Olsun..."

"İnsanların sağlıklı ve nitelikli yaşaması için fedakârca çalışma gayreti gösteren doktorlarımız ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun"

"Yaşatmak için verdikleri mücadelelerle kalbimizde iz bırakan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız…"

Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.

Yalnızca doktorlar, bir hastalığı tedavi etmenin, hayatlarımıza sağlık getirmenin ve bütün umudumuzu kaybettiğimizde yanımızda olmanın sihirli güçleriyle donatılmışlardır. Tıp Bayramınız kutlu olsun.

"Büyük bir fedakârlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız"

Meşakkatli mesleğimizi insan onuruna yakışır şekilde yerine getirmeye çalışan tüm fedakâr sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

14 MART TIP BAYRAMI NEDEN KUTLANIR, TARİHÇESİ NEDİR?

14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

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