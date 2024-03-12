Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 13 Mart 2024 HAVA DURUMU uyarısı! Yarın yağmur var mı? Son dakika...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevrelerinin yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı