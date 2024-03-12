Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 13 Mart 2024 HAVA DURUMU uyarısı! Yarın yağmur var mı? Son dakika...

Yurdun batı kesimlerinde bulunan Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de, çok bulutlu bir atmosfer hakim olacak. İşte detaylar..
Yurdun batı kesimlerinde bulunan Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de, çok bulutlu bir atmosfer hakim olacak. İşte detaylar..
İSTANBUL'A YAĞMUR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, ülke genelinde sıcaklıklar düşecek. Yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor.
Çanakkale, Muğla ve İzmir'de kuvvetli yağış olabilir. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı olacak. İstanbul'da yağmur olasılığı bulunuyor. Çığ tehlikesi Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde dikkat çekiyor. Hava durumuyla ilgili güncel bilgiler Meteoroloji raporlarından takip edilebilir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevrelerinin yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Muğla il geneli ve İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinin yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 10°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 15°C, 20°C
Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin batısının sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KONYA 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KARABÜK 7°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 10°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 11°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -4°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -6°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer Toz Taşınımı beklenmektedir.
DİYARBAKIR 0°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu