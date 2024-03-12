Hamidi ailesinden Başkan Erdoğan’a taziye teşekkürü

Kamuoyuna Saygıyla Taziye Teşekkürümüzdür.

Belediye Başkanı ve Milletvekili olarak ömrünü Batman'a adamış ve her daim kendini milletin hizmetkarı olarak gören, yediden yetmişe herkese iyiliği, faydası dokunmuş aynı zamanda şefkatli ve merhametli bir aile reisi olan kıymetli aile büyüğümüz, babamız, abimiz, kardeşimiz Muhterem Ataullah Hamidi Beyefendinin vefatı nedeniyle taziyemizde bizi yalnız bırakmayan, acımızı paylaşan, telefonla veya bizatihi gelmek suretiyle manevi desteğini esirgemeyen;

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a,

Bakanlarımıza,

Milletvekillerimize,

Valilerimize,

Devlet büyüklerimize,

Tüm Siyasi parti liderlerimize ve teşkilatlarına,

Tüm hemşerilerimize,

Akraba ve dostlarımıza;

en içten, en kalbi duygularımızla teşekkür ederiz.

Aile büyüğümüzü kaybetmenin acısı ve hüznü, sevenleri, dostları, arkadaşları ve saygıdeğer Devlet büyüklerimiz sayesinde gurur ve onura dönüştü. Allah hepinizden razı olsun, sizlere sağlıklı ve uzun ömürler versin. Batman sevdalısı kıymetli aile büyüğümüz merhum Ataullah Hamidi'nin cenaze merasimi ve taziyesi siz kıymetli dostlarımız sayesinde kendisine ve aziz hatırasına yakışır şekilde oldu. Bu sebeple Başta "" kendisine BATMANIN MİMARI ünvanını layık gören "" kadirşinas Batman halkı olmak üzere , tüm sevenlerine ve dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Muhabbet ve saygılarımızı tüm kamuoyuna arz ediyoruz.

Hamidi Ailesi