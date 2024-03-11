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Hurmayı yedikten sonra çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Duyan teker teker biriktiriyor! Meğer o hastalığın ilacıymış

Hurma çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Ramazan ayında yediğiniz hurmaları tek tek biriktireceksiniz. Faydalarıyla tüm vücudunuza ilaç gibi gelecek. İşte hurma çekirdeğinin mucizevi faydaları...

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 21:31 Güncelleme 11 Mart 2024, 21:31
Hurmayı yedikten sonra çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Duyan teker teker biriktiriyor! Meğer o hastalığın ilacıymış

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Hurma çekirdeğinin faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. Baştan aşağı tüm vücudunuza şifa veriyor. İşte hurma çekirdeğini çöpe atmamanız için nedenler...

HURMA ÇEKİRDEĞİNİN ŞİFA OLDUĞU HASTALIKLAR

Prostat Sorunları: Hurma çekirdeği, prostat sorunlarını çözmeye yardımcı olabilir.

Damar Sertliği: Damar sertliğine karşı olumlu etkiler gösterebilir.

Safra Kesesi Taşları: Safra kesesindeki taşların düşürülmesine katkı sağlayabilir.

Kadın Hastalıkları: Kadın hastalıklarına şifa niteliği taşıyabilir.

Kan Dolaşımını Artırma: Kan dolaşımını olumlu yönde etkileyebilir.

Öksürüğü Kesme: Öksürüğü hafifletici özelliklere sahip olabilir.

Böbrek Taşları: Böbrek taşlarını düşürmede yardımcı olabilir.

Diyabet Tedavisi: Diyabetle mücadelede olumlu etkiler gösterebilir.

Saç Beyazlamasını Durdurma: Saç beyazlamasını önleyici özelliklere sahip olabilir.

Karaciğer Temizleme: Karaciğeri temizleyebilir.

Enfeksiyonlara Karşı Koruma: Enfeksiyonlara karşı koruyucu etkiler gösterebilir.

Saçları Güçlendirme: Saçları güçlendirebilir.

PEKİ BU FAYDALAR İÇİN NASIL TÜKETİLMELİ?

🌰 Hurma çekirdekleri toplanır ve iyice yıkanır.
☀️ Güneş görmeyen bir ortamda kurutulduktan sonra yağsız, susuz bir şekilde kavrulur.
🌀 Kavrulmuş çekirdekler mikserde çekilip toz haline getirilir.
🥄 Elde edilen toz hurma çekirdekleri, bir tatlı kaşığı kadar sabahları ılık süt veya su içine karıştırılarak tüketilir.

HURMA YAĞI İLE CİLT VE SAÇ BAKIMI

🌰 Hurma meyvelerinin çekirdeklerinden soğuk pres yöntemiyle elde edilen hurma yağı kullanılabilir.
🌼 Hurma yağı, cilt sağlığı için faydalı olan E vitamini içerir. Sivilce oluşumunu önleyebilir.

💇 Saç dökülmesini engelleyebilen amino asit ve B2 vitamini içerir.
🍽️ Yağ, yemeklere bir tatlı kaşığı eklenerek tüketilebilir.
⚖️ Kolestrolü dengeleyebilir ve yorgunluk, halsizlik gibi durumlara iyi gelebilir.

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