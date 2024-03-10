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Şeker hastaları oruç tutabilir mi? İnsülin iğnesi orucu bozar mı? Diyanet açıkladı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, diyabet hastaları için oruç tutma süreci zorlayıcı bir hal almaya başladı. Gün içindeki oruç süresi 15-16 saati bulurken, bu uzun periyot diyabet hastalarının kan şekeri kontrolünü olumsuz etkileyebilir. Peki, şeker hastaları oruç tutabilir mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 22:47 Güncelleme 10 Mart 2024, 22:48
Şeker hastaları oruç tutabilir mi? İnsülin iğnesi orucu bozar mı? Diyanet açıkladı

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Uzmanlara göre, uzun süreli açlık, diyabet hastalarının kan şekerini istikrarlı bir şekilde tutmalarını güçleştirebilir. İftar saatlerinde hızlı bir şekilde tüketilen yüksek karbonhidratlı ve şekerli yiyecekler ise kan şekerinde ani yükselişlere sebep olabilir. İşte detaylar...

ŞEKER HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, uzman doktor tarafından oruç tutması sakıncalı olduğu belirlenen kişiler oruç tutmayabilir diyor.

"Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler."

İNSÜLİN İĞNESİ ORUCU BOZAR MI?

Şeker hastalarının bir kısmı günün belli saatlerinde insülin iğnesi kullanıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı insülin iğnesinin orucu bozmayacağını söylüyor.

"İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz."

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