Şeker hastaları oruç tutabilir mi? İnsülin iğnesi orucu bozar mı? Diyanet açıkladı

Uzmanlara göre, uzun süreli açlık, diyabet hastalarının kan şekerini istikrarlı bir şekilde tutmalarını güçleştirebilir. İftar saatlerinde hızlı bir şekilde tüketilen yüksek karbonhidratlı ve şekerli yiyecekler ise kan şekerinde ani yükselişlere sebep olabilir. İşte detaylar...

ŞEKER HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, uzman doktor tarafından oruç tutması sakıncalı olduğu belirlenen kişiler oruç tutmayabilir diyor.

"Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler."