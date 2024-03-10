Sahursuz oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan oruç tutmak günah mıdır? Diyanet açıkladı

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Sahur, günün ilk ışıklarıyla birlikte tüketilen son öğün olarak, oruç süresince enerji ve dayanıklılık sağlamak amacıyla oldukça önemli bir rol oynar. İslam aleminin dört bir yanında milyonlarca kişi, bu özel anı aileleriyle bir araya gelerek ve dua ederek geçirecek.

SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR? (DİYANET) Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19-20 [1921, 1923]; Müslim, Sıyâm, 45-47 [1095-1097]). Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyâm, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', 2/105).