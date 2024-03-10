SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sahursuz oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan oruç tutmak günah mıdır? Diyanet açıkladı

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu sorusu için araştırmalar hızlandı. Bugün itibariyle İslam aleminin en kutsal aylarından biri olan Ramazan ayına adım atılıyor. Binlerce yıldır süregelen geleneksel bir ritüelle, Müslümanlar bu akşam sahura kalkarak oruç tutma ibadetini başlatacaklar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 15:43 Güncelleme 10 Mart 2024, 15:43
Sahursuz oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan oruç tutmak günah mıdır? Diyanet açıkladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sahur, günün ilk ışıklarıyla birlikte tüketilen son öğün olarak, oruç süresince enerji ve dayanıklılık sağlamak amacıyla oldukça önemli bir rol oynar. İslam aleminin dört bir yanında milyonlarca kişi, bu özel anı aileleriyle bir araya gelerek ve dua ederek geçirecek.

SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR? (DİYANET)

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19-20 [1921, 1923]; Müslim, Sıyâm, 45-47 [1095-1097]).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyâm, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', 2/105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddî-manevî bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (ez-Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevî lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddî-manevî bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTMAK GÜNAH MIDIR?

Günah değildir, ancak sahura kalkmak çok sevabdır. Bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmak iyi olur. Sahura kalkmak orucun bir şartı değildir fakat sahura kalkmak ihmal edilmemelidir. Bir gerekçe ve mazeret bulunmadığı taktirde sahura kalkmak en güzelidir terk etmemek sahurun feyzinden mahrum kalmamak için sahur yapılması tavsiye edilmiştir.

Uzmanlar Ramazanda doğru beslenmenin sırlarını açıkladı: Hafif ye, bol su iç, sahuru atlamaUzmanlar Ramazanda doğru beslenmenin sırlarını açıkladı: Hafif ye, bol su iç, sahuru atlama
Uzmanlar Ramazan'da doğru beslenmenin sırlarını açıkladı: Hafif ye, bol su iç, sahuru atlama
Sahurda, iftarda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? 🍶 İmsak vakti geçtikten ve ezan okunduktan sonra oruca niyet edilir mi?Sahurda, iftarda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? 🍶 İmsak vakti geçtikten ve ezan okunduktan sonra oruca niyet edilir mi?
Sahurda, iftarda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? 🍶 İmsak vakti geçtikten ve ezan okunduktan sonra oruca niyet edilir mi?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan İzmir’de CHP’ye ’DEM’li bombardıman... | Özgür Özel’e ’mazlum’ benzetmesi: Bay Kemal’in ahı tutuyor
CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı?
Başkan Erdoğan’dan başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere partililer tarafından hiçe sayılmasına: Bay Kemal’in ahı tuttu
Başkan Erdoğan Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı’nı açıyor! Günde 1 milyon yolcu taşıyacak İstanbul’a nefes aldıracak
Ankara’da ağır DEM’lenme! CHP ve DEM’den Polatlı, Yenimahalle ve Bala’da Kandil uzlaşısı! DEM’li Öztürk Türkdoğan’dan itiraf Özgür Özel’den inkar
CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde| Sisler kalktı örtü yırtıldı! İşte CHP’nin İstanbul’da 17 ilçedeki PKK listesi
Fenerbahçe - Pendikspor maçı öncesi İsmail Kartal’dan sürpriz 11 kararı! 3. Türk kim olacak?
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
Türkiye’nin konuştuğu trafik kazasında yeni detaylar! Tanık ifadelerine ulaşıldı! İşte canavar anne Eylem Tok ve oğlunun kaçışının perde arkası
CHP’deki krizde yeni perde | Ekrem İmamoğlu büyük panikte! DEM’i kaybetme korkusundan Tunç Soyer’e sarıldı!
Kiraya 21 bin TL indirim! Beyanname dönemi başladı! İşte 7 soruda vergi rehberi
Antalya’da terzi dükkanı FETÖ üssü çıktı | Güncel kripto rehberi ve finansal zincir deşifre oldu
CANLI TAKİP | Savaşın gölgesinde Ramazan! İsrail’in zulmü bitmiyor! Yüzbinlerce Filistinli açlık çekiyor
Seçil Erzan futbolcuların parasını alırken ’Fatih Terim Fonu’ dedi mi? İşte yeni detaylar...
Kemal’in intikam hamlesi CHP’de DEM’liği taşırdı! Diyarbakır’dan Genel Merkez’e ültimatom: Burcu Köksal’a ‘seviyesiz kadın’ deyip aforoz ettiler
SON DAKİKA