Peygamber Efendimiz sahurda ne yerdi? Hz. Muhammed’in sahurda tercih ettiği besinler! Sahurda ne yenmeli?

HZ. MUHAMMED SAHURDA NE YERDİ?

Hz. Muhammed'in (s.a.v.), sahurda hurma ve su tüketmeyi tercih ettiği bilinmektedir. Onun sade ve mütevazı bir yaşam tarzı vardı. Sahurda ve iftarda hafif ve enerji veren besinleri tercih ederdi. Ayrıca, yiyecek bulamadığı zamanlarda yemeyi reddeder ve bulduğu yiyecekleri çevresindekilerle paylaşırdı. O, aşırılığa kaçmayı ve aşırılığı övmeyi kesin bir şekilde reddederdi. Hz. Muhammed'in bu davranışları, onun insanlara örnek olacak bir yaşam sürdüğünü gösterir ve Müslümanlar için takip edilmesi gereken bir model olduğunu vurgular.