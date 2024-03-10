Erzurumluların Favori Lezzeti! Hem Kolay Hem Tok Tutan Sahur Tarifi: Lalanga!

Son olarak, 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin ve karıştırın.

Uygun bir çırpma kabına 2 adet yumurtayı kırın ve iyice çırpın.

Tavaya sıvı yağ ekleyin ve iyice ısınınca hamurdan 1'er yemek kaşığı kadar dökerek kızartın.

Altı güzelce kızaran hamuru çevirerek diğer tarafını da pişirin.

Lalangaları arkalı önlü güzelce kızartarak servis tabağına alın. Aynı şekilde tüm hamuru kullanarak kızartmaya devam edin.

Dilerseniz peynirsiz veya yapışmaz tavada daha az yağ kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde dışı daha çıtır ve lezzetli olacaktır.

Lalangalarınız servise hazır! Afiyet olsun.