SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Yaşam Haberleri

3 damlası 16 saat ferah nefes sağlayacak! Ramazanda ağız kokusu tarihe karışacak! Canan Karatay formülü duyurdu

Ramazan ayında oruç tutarken ağız kokusu sorunuyla başa çıkmak, birçok kişinin karşılaştığı bir zorluk olabilir. Bu durumun başlıca nedeni, vücudun su ve enerji eksikliği yaşamasıdır. İşte Ramazan ayında ağız kokusunu önlemenin yolları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 19:33 Güncelleme 10 Mart 2024, 19:33
3 damlası 16 saat ferah nefes sağlayacak! Ramazanda ağız kokusu tarihe karışacak! Canan Karatay formülü duyurdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ramazan ayı, manevi değerleri yükseltmenin yanı sıra oruç tutma pratiğiyle birlikte bazı zorlukları da beraberinde getirir. Oruç süresince su ve enerji eksikliği, birçok kişinin karşılaştığı ağız kokusu sorununu tetikleyebilir. Ancak endişelenmeyin, çeşitli pratik önlemlerle bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

ORUÇ TUTARKEN AĞIZ KOKUSUNA ÇÖZÜM!

Ramazan ayında uzun süre besin ve sıvı alımının kısıtlanmasıyla birlikte ağız kokusu sorunu yaşayanlar için Prof. Dr. Canan Karatay'dan etkili bir çözüm önerisi geldi. Ünlü profesör, bir kâse ev yoğurduna bir yemek kaşığı bal ve 3 damla limon suyu eklenerek yapılan mucize karışımın, ağız kokusunu önlemede etkili olduğunu vurguladı.

CANAN KARATAY'IN 16 SAAT AĞIZ KOKUSUNU ENGELLEYEN FORMÜL

Bir kâse ev yoğurdu hazırlayın.
İçine bir yemek kaşığı bal ekleyin.
Üzerine 3 damla limon suyu sıkarak karıştırın.

Karatay, bir kâse ev yoğurdunun içine bir yemek kaşığı bal ve 3 damla limon suyu sıkarak oluşturulan karışımın, ağız kokusuyla mücadelede etkili olduğunu vurguluyor. Yoğurt, içerdiği probiyotikler sayesinde sindirim sistemini düzenlerken, balın antibakteriyel özellikleriyle ağız içindeki bakteri oluşumunu engellediği belirtiliyor. Limon suyu ise mide asidini dengeleyerek sindirim sistemine destek oluyor.

DİĞER PÜF NOKTALAR

Dil Temizleyici Kullanın: Dil temizleyici kullanmak, dil üzerinde biriken bakterileri temizleyerek ağız kokusunu abizaltabilir.

Diş İpi Kullanımı: Diş aralarındaki temizliği sağlamak için düzenli olarak diş ipi kullanın.

Çinkolu Sakız Kullanın: Çinkolu sakız, ağızdaki bakterileri azaltarak ağız kokusunu önleyebilir.

11 Mart 2024 Sahur Saati: Bu Gece Kaçta Kalkacağız? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, 81 il...11 Mart 2024 Sahur Saati: Bu Gece Kaçta Kalkacağız? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, 81 il...
11 Mart 2024 Sahur Saati: Bu Gece Kaçta Kalkacağız? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, 81 il...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı? | Bomba iddia fotoğraflı ifşa
FENERBAHÇE-PENDİKSPOR | CANLI ANLATIM
Başkan Erdoğan’dan İzmir’de CHP’ye ’DEM’li bombardıman... | Özgür Özel’e ’mazlum’ benzetmesi: Bay Kemal’in ahı tutuyor
Muhalif kimliği ile önce çıkan Nihat Genç, Burcu Köksal’a kapıyı gösteren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu bombaladı: Sen kimsin lan
Başkan Erdoğan’dan başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere partililer tarafından hiçe sayılmasına: Bay Kemal’in ahı tuttu
İstanbul’u karış karış geziyor! Önce Üsküdar sonra Esenyurt! Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na: Yalancı ve tembel!
Ankara’da ağır DEM’lenme! CHP ve DEM’den Polatlı, Yenimahalle ve Bala’da Kandil uzlaşısı! DEM’li Öztürk Türkdoğan’dan itiraf Özgür Özel’den inkar
CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde| Sisler kalktı örtü yırtıldı! İşte CHP’nin İstanbul’da 17 ilçedeki PKK listesi
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
Türkiye’nin konuştuğu trafik kazasında yeni detaylar! Tanık ifadelerine ulaşıldı! İşte canavar anne Eylem Tok ve oğlunun kaçışının perde arkası
CHP’deki krizde yeni perde | Ekrem İmamoğlu büyük panikte! DEM’i kaybetme korkusundan Tunç Soyer’e sarıldı!
Kiraya 21 bin TL indirim! Beyanname dönemi başladı! İşte 7 soruda vergi rehberi
Antalya’da terzi dükkanı FETÖ üssü çıktı | Güncel kripto rehberi ve finansal zincir deşifre oldu
CANLI TAKİP | Savaşın gölgesinde Ramazan! İsrail’in zulmü bitmiyor! Yüzbinlerce Filistinli açlık çekiyor
SON DAKİKA