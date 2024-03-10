3 damlası 16 saat ferah nefes sağlayacak! Ramazanda ağız kokusu tarihe karışacak! Canan Karatay formülü duyurdu

Karatay, bir kâse ev yoğurdunun içine bir yemek kaşığı bal ve 3 damla limon suyu sıkarak oluşturulan karışımın, ağız kokusuyla mücadelede etkili olduğunu vurguluyor. Yoğurt, içerdiği probiyotikler sayesinde sindirim sistemini düzenlerken, balın antibakteriyel özellikleriyle ağız içindeki bakteri oluşumunu engellediği belirtiliyor. Limon suyu ise mide asidini dengeleyerek sindirim sistemine destek oluyor.
DİĞER PÜF NOKTALAR
Dil Temizleyici Kullanın: Dil temizleyici kullanmak, dil üzerinde biriken bakterileri temizleyerek ağız kokusunu abizaltabilir.
Diş İpi Kullanımı: Diş aralarındaki temizliği sağlamak için düzenli olarak diş ipi kullanın.
Çinkolu Sakız Kullanın: Çinkolu sakız, ağızdaki bakterileri azaltarak ağız kokusunu önleyebilir.