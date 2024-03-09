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Bartın'da feci kaza! İşçi servislerinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Bartın'da iki işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 2'si ağır 27 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 09:57 Güncelleme 09 Mart 2024, 10:06
Bartın’da feci kaza! İşçi servislerinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

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Bartın'da iki işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Kurtköy köyü mevkiinde Necmi G. (67) idaresindeki 74 M 0203 plakalı işçileri taşıyan minibüs ile aynı yönde giden Erol A. (50) yönetimindeki 74 M 0469 plakalı işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisleri devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, sürücü Necmi G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2'si ağır 27 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu da kaza yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.

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