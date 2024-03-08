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ORDU İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ! 2024 Ramazan İmsakiyesi Ordu'da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur vakitleri büyük önem kazanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği imsakiye bilgileri doğrultusunda iftar vakti, çevrede ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. İşte, Ordu iftar ve sahur vaktiyle ilgili merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 23:24 Güncelleme 08 Mart 2024, 23:24
ORDU İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ! 2024 Ramazan İmsakiyesi Ordu’da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak?

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2024 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Müslümanlar için iftar ve sahur saatlerini belirlemek önemli bir husus haline gelmiştir. Bu bilgilerin güvenilir bir biçimde sunulması, Ramazan ibadetlerini yerine getirenler için büyük önem taşır.

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ORDU İFTAR VE SAHUR VAKTİ 2024

Tarih İmsak Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı
08.03.2024 05:20 06:44 12:44 15:58 18:34 19:53
09.03.2024 05:19 06:43 12:44 15:59 18:35 19:54
10.03.2024 05:17 06:41 12:44 15:59 18:36 19:55
11.03.2024 05:15 06:40 12:44 16:00 18:37 19:56
12.03.2024 05:14 06:38 12:43 16:01 18:39 19:58
13.03.2024 05:12 06:36 12:43 16:01 18:40 19:59
14.03.2024 05:10 06:35 12:43 16:02 18:41 20:00

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. Gün 10.04.2024 | Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün 11.04.2024 | Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün 12.04.2024 | Cuma

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