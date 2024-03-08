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Eyüpsultan'daki kazadan yeni görüntüler | Katil Timur Cihantimur'un arkadaşları ifade verdi! Kayıp telefon canavar Eylem Tok'un arabasından çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Eylem Tok ile Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, lüks cipiyle motorlu gruba çarptı. Murat Acı'yı öldürüp 4 kişiyi yaraladı. Olay sonrası alelacele Mısır'dan ABD'ye kaçan ve kırmızı bülten kararı çıkartılan canavar anne Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Olay gündemde yerini korumaya devam ederken yeni detaylar ortaya çıktı. Kazayı yapan 16 yaşındaki Cihantimur'un yanında bulunan 9 arkadaşının ifadeleri alındı. İfadeleri alınan Timur Cihantimur'un arkadaşları o gece yaşananları anlattı. Timur Cihantimur'un aracında yer alan bir arkadaşı verdiği ifadesinde, "Timur Cihantimur, virajı hızla döndüğünde ATV'lere çarptı. Kaza yapan 'Timur hayatım bitti' dedi bize. Sonra annesi ve şoförünü aradı. Annesi gelip bizi aldı. O sırada bir arakdaşımızda yaralının telefonu kalmıştı güvenliğe bıraktık" dediği öne sürüldü.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 01:05 Güncelleme 09 Mart 2024, 10:06
Eyüpsultan’daki kazadan yeni görüntüler | Katil Timur Cihantimur’un arkadaşları ifade verdi! Kayıp telefon canavar Eylem Tok’un arabasından çıktı

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İstanbul'da önceki gece meydana gelen kaza gündemi salladı.

Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan mühendis Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.

Canavar anne Eylem Tok ve oğlu şu an nerede?



O sırada Porsche marka lüks cip gruba çarptı.



Skandal olayda Murat Acı ölürken, 4 kişi yaralandı. Kaçan sürücü Timur Cihantimur çıktı.

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2 ARAÇTA 10 KİŞİYDİLER

Olayın ardından harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazayla çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis, olay gecesi Eylem Tok'un oğluyla olan 9 arkadaşının ifadesini aldı.



Ortaya çıkan detaylara göre, olay akşamı Timur Cihantimur, 9 arkadaşıyla iki araçla seyir halindeydi. Timur Cihantimur'un aracında 3 arkadaşı yer alıyordu. Diğer araçta ise 6 arkadaşı bulunuyordu.



İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Polis olay gecesinde iki araçta yer alan Timur Cihantimur'un 9 arkadaşının ifadesini aldı. Timur Cihantimur'un kullandığı araçta bulunan 3 arkadaşının ifadesi ortaya çıktı. İşte o ifadeler: "Seyir halindeyken Timur Cihantimur bir aracı sollamaya çıktı onu geçmiş önümüzde bir viraj vardı ancak Timur Cihantimur viraja hızlı bir şekilde girdi. Dönerken ATV araçlarını gördük. Timur Cihantimur. bir anda aracın direksiyonunun sola doğru kırdı. Ancak araç kaymaya başladı. ATV tarzı araçlara çarptı."

Canavar anne Eylem Tok ve oğlunun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

"MAHVOLDUM HAYATIM BİTTİ"
Olayın tanıklarından bir diğer arkadaşı ise "Yoldan geçen araçlar yardım etmek için durdu. Bu sırada biri 112'yi aradı. Ambulans gelene kadar olay yerinde bekledik. Timur ise şok geçirmişti 'Hayatım bitti' diyordu." dedi.



"ANNESİNİ ARADI"
İfadelere göre, Timur Cihantimur olaydan sonra hemen annesi ve iş yeri şoförünü aradı. Olay yerine gelen anne ve bir çalışanı, Timur Cihantimur ile birlikte 2 arkadaşı da arabaya alarak olay yerinden ayrıldı. Eylem Tok'un arabasına binen Timur Cihantimur'un arkadaşlarından biri o geceyi şöyle anlattı: "Eylem Tok oğlunu beni ve bir arkadaşımızı araca bindirdi. Siteye götürdüler. Bu sırada yaralılardan birinin cep telefonunun arkadaşımızda kaldığını fark ettik." dedi.

TELEFONU GÜVENLİĞE BIRAKMAK İSTEDİ
İddiaya göre yaralı Tahsin Arslan'ın kayıp o cep telefonu önce sitenin güvenliğine bırakılmak istendi. Ancak daha sonra o telefonu Eylem Tok'un almak istediği iddia edildi. Eylem Tok da yaptığı açıklamada telefonu almadığını ileri sürdü. Bugün ise sıcak bir gelişme yaşandı. Yazar Eylem Tok ile Doktor Bülent Cihantimur'un aile şoförü, kayıp telefonu Eyüpsultan Asayiş Büro'ya teslim etti.



KAYIP TELEFONLA İLGİLİ FLAŞ DETAY
Emniyetin yaptığı çalışmalara göre, kayıp cep telefonu İbrahim Güneş'e ait olduğu çıktı. Polisin elde ettiği bilgilere göre kazaya tanık olan Eylem Tok'un oğlunun arkadaşlarından biri olan Z.H.T., kaza anında yaralılardan birine yardım etmek için telefonu sahibinden aldı. İddialara göre, telefonu aldığı kişi yaralı İbrahim Güneş'ti. Z.H.T. verdiği ifadesinde de telefonu dalgınlıkla yanında götürdüğünü belirtti. Z.H.T. daha sonra telefonu sitenin duvarına bıraktı. Sitenin güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alınan telefon siteye gelen Eylem Tok'un aracında yer alan ve yine kazaya tanık olanlardan D.Ö.'nün annesi B.Ö. aldı.



ŞOFÖR: ARABADA BULDUM
İddialara göre aracıda Eylem Tok'un şirket çalışanı A.K. kullanıyordu. Bugün emniyette İbrahim Güneş'e ait kayıp cep telefonunu götüren şirket şoförü A.K., polise verdiği ifadesinde, bugün arabasını temizlemek için kontrol ederken cep telefonu arabanın içinde bulduğunu iddia etti. Cep telefonu bulunca direk polise getirdiğini söyledi.

Olay sonrası ifadesi alınan Timur Cihantimur'um 9 arkadaşınında yer aldığı güvenlik kamera görüntüleri soruşturma dosyasına girdi. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma sürdürülüyor.

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