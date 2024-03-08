Eyüpsultan’daki kazadan yeni görüntüler | Katil Timur Cihantimur’un arkadaşları ifade verdi! Kayıp telefon canavar Eylem Tok’un arabasından çıktı

2 ARAÇTA 10 KİŞİYDİLER



Olayın ardından harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazayla çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis, olay gecesi Eylem Tok'un oğluyla olan 9 arkadaşının ifadesini aldı.







Ortaya çıkan detaylara göre, olay akşamı Timur Cihantimur, 9 arkadaşıyla iki araçla seyir halindeydi. Timur Cihantimur'un aracında 3 arkadaşı yer alıyordu. Diğer araçta ise 6 arkadaşı bulunuyordu.





İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis olay gecesinde iki araçta yer alan Timur Cihantimur'un 9 arkadaşının ifadesini aldı. Timur Cihantimur'un kullandığı araçta bulunan 3 arkadaşının ifadesi ortaya çıktı. İşte o ifadeler: "Seyir halindeyken Timur Cihantimur bir aracı sollamaya çıktı onu geçmiş önümüzde bir viraj vardı ancak Timur Cihantimur viraja hızlı bir şekilde girdi. Dönerken ATV araçlarını gördük. Timur Cihantimur. bir anda aracın direksiyonunun sola doğru kırdı. Ancak araç kaymaya başladı. ATV tarzı araçlara çarptı." Canavar anne Eylem Tok ve oğlunun yeni görüntüleri ortaya çıktı! "MAHVOLDUM HAYATIM BİTTİ"

Olayın tanıklarından bir diğer arkadaşı ise "Yoldan geçen araçlar yardım etmek için durdu. Bu sırada biri 112'yi aradı. Ambulans gelene kadar olay yerinde bekledik. Timur ise şok geçirmişti 'Hayatım bitti' diyordu." dedi.





"ANNESİNİ ARADI"

İfadelere göre, Timur Cihantimur olaydan sonra hemen annesi ve iş yeri şoförünü aradı. Olay yerine gelen anne ve bir çalışanı, Timur Cihantimur ile birlikte 2 arkadaşı da arabaya alarak olay yerinden ayrıldı. Eylem Tok'un arabasına binen Timur Cihantimur'un arkadaşlarından biri o geceyi şöyle anlattı: "Eylem Tok oğlunu beni ve bir arkadaşımızı araca bindirdi. Siteye götürdüler. Bu sırada yaralılardan birinin cep telefonunun arkadaşımızda kaldığını fark ettik." dedi. TELEFONU GÜVENLİĞE BIRAKMAK İSTEDİ

İddiaya göre yaralı Tahsin Arslan'ın kayıp o cep telefonu önce sitenin güvenliğine bırakılmak istendi. Ancak daha sonra o telefonu Eylem Tok'un almak istediği iddia edildi. Eylem Tok da yaptığı açıklamada telefonu almadığını ileri sürdü. Bugün ise sıcak bir gelişme yaşandı. Yazar Eylem Tok ile Doktor Bülent Cihantimur'un aile şoförü, kayıp telefonu Eyüpsultan Asayiş Büro'ya teslim etti.