7 yıldır iyiliğin yolunu sürüyorlar

Mağdur ve mazlumlara uzun vadeli fayda sağlamak amacıyla başladılar çalışmalarına. Bazen açtıkları su kuyusuyla umut oldular onların yolunu gözleyenlere bazen de Kurban eti dağıtımlarıyla. Meslek edindirdiler, tarıma yönelik gelir kaynağı projeleri uyguladılar ve medreseler aracılığıyla toplumun geleceğine odaklandılar. Özellikle Afrika ve Asya ülkelerinde gerçekleşen tüm bu faaliyetlerin yanında elbette Türkiye'deki mağdurları da unutmadılar; kapı kapı dolaşarak "Bir ihtiyacınız var mı?" diye sordular. Onlar, iyilik gönüllüleri.

Bugüne kadar Tanzanya, Mali, Uganda, Çad, Yemen, Afganistan ve Bangladeş'te su kuyusu, Kurban ve çeşitli insani yardımlar alanında çalışmalarını sürdüren İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, Ramazan boyunca ulaştıkları ülke sayısını artırmayı planlıyor.

"GAYEMİZ, YOLUMUZU GÖZLEYENLERE UMUT OLMAK!

Bundan sonraki yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulunan İyilik Yolu Derneği Başkanı Emrullah Orman, "Gönülden gönüle köprü kurmak ve yolumuzu gözleyen kardeşlerimize bir nebze umut olmak amacıyla çıktığımız iyilik yolculuğumuzda, 7. yılımızı tamamladık" dedi. Emrullah Orman, şöyle konuştu:

"'İyilik Sarsın Dünyayı' sloganıyla bugüne kadar su kuyusu çalışmalarından kumanya çalışmalarına kadar birçok kalemde çalışmalarda bulunduk. Önümüz Ramazan. Nasip olursa hayırseverlerimizin destekleriyle Ramazan boyunca 8 ülkede bu gayreti sürdürmeyi planlamaktayız!"

İFTAR SOFRALARI KURULACAK, KUMANYA DAĞITILACAK

Ramazan boyunca iftar sofraları karararak Ramazan bereketini çeşitli coğrafyalarda yaşatmayı hedefleyen İyilik Yolu, muhtaçların yiyecek ihtiyaçlarına cevap vermek için de ayrıca gayret gösterecek. Asya ve Afrika ülkelerinde yapılacak olan kumanya çalışmalarıyla birlikte ailelerin 1 aylık gıda ihtiyaçları karşılanacak.

ÖNCELİK TÜRKİYE'DEKİ MUHTAÇLARDA

İyilik Yolu Derneği, kurulduğu günden bu yana Türkiye'deki muhtaçları unutmadı, hep önceledi. Bugüne kadar Türkiye içerisindeki mağdur ailelere; beyaz eşya, fatura, kira ve temel yaşam malzemeleri desteğinde bulunan İyilik Yolu, 6 Şubat Depremlerinde de depremzedeleri yalnız bırakmadı. Acil yardımların yanı sıra Adıyaman'da zekat ve sadaka dağıtımlarında da bulunan dernek, Ramazan ayında da hem afetzedeleri hem de yurt içindeki diğer muhtaçları unutmayacak ve onların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürecek.

İYİLİK YAPMAK İÇİN

İyilik Yolu çalışmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, derneğin banka hesap numaralarını kullanarak açıklama kısmına "Ad, Soyad, Telefon No ve Kampanya Adı" yazdıklarında diledikleri miktarda katkı sunabiliyor. Online bağış yapmak isteyenler de derneğin web sitesi üzerinden faaliyetlere ortak olabiliyor. Bağış hattı ise şu: +90 216 398 13 98

(İlandır"