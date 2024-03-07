ANKARA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ! 2024 Ramazan İmsakiyesi Ankara’da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak?

2024 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Müslümanlar için iftar ve sahur saatlerini belirlemek önemli bir husus haline gelmiştir. Bu bilgilerin güvenilir bir biçimde sunulması, Ramazan ibadetlerini yerine getirenler için büyük önem taşır.
2024 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Müslümanlar için iftar ve sahur saatlerini belirlemek önemli bir husus haline gelmiştir. Bu bilgilerin güvenilir bir biçimde sunulması, Ramazan ibadetlerini yerine getirenler için büyük önem taşır.
ANKARA İFTAR VE SAHUR VAKTİ 2024
|Tarih
|İmsak
|Sabah
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|07.03.2024
|05:43
|07:06
|13:05
|16:18
|18:54
|20:11
|08.03.2024
|05:41
|07:04
|13:04
|16:19
|18:55
|20:12
|09.03.2024
|05:40
|07:02
|13:04
|16:20
|18:56
|20:13
|10.03.2024
|05:38
|07:01
|13:04
|16:20
|18:57
|20:14
|11.03.2024
|05:36
|06:59
|13:04
|16:21
|18:58
|20:16
|12.03.2024
|05:35
|06:58
|13:03
|16:21
|18:59
|20:17
|13.03.2024
|05:33
|06:56
|13:03
|16:22
|19:00
|20:18
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. Gün 10.04.2024 | Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün 11.04.2024 | Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün 12.04.2024 | Cuma