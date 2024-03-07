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ADANA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ! 2024 Ramazan İmsakiyesi Adana'da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur vakitleri büyük önem kazanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği imsakiye bilgileri doğrultusunda Adana'da iftar vakti, çevrede ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. İşte, Adana iftar ve sahur vaktiyle ilgili merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 23:15 Güncelleme 07 Mart 2024, 23:15
ADANA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ! 2024 Ramazan İmsakiyesi Adana’da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak?

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2024 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, müslümanlar için iftar ve sahur saatlerini belirlemek önemli bir husus haline gelmiştir. Bu bilgilerin güvenilir bir biçimde sunulması, Ramazan ibadetlerini yerine getirenler için büyük önem taşır.

ADANA İFTAR VE SAHUR VAKTİ 2024

Tarih İmsak Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı
07.03.2024 05:35 06:54 12:55 16:11 18:45 19:59
08.03.2024 05:34 06:53 12:54 16:11 18:46 20:00
09.03.2024 05:32 06:51 12:54 16:12 18:47 20:01
10.03.2024 05:31 06:50 12:54 16:12 18:48 20:02
11.03.2024 05:29 06:48 12:54 16:13 18:49 20:03
12.03.2024 05:28 06:47 12:53 16:13 18:50 20:04
13.03.2024 05:26 06:45 12:53 16:14 18:51 20:05

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