Oruçluyken sigara dumanı gelmesi orucu bozar mı? Oruçluyken sigara dumanı olan ortamda bulunmak orucu zayıflatır mı?

SİGARA DUMANI ORUCU BOZAR MI? Orucun temeli; yemeden, içmeden ve cinsel ilişkiden uzak durmaktan geçer. Oruç, tüm bunlardan nefsi mahrum bırakmak olduğu için dolayı, oruçluyken bu davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi her şeyi kapsam içine alır. Nargile, sigara gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ve uyuşturucular da tiryakilik nedeni ile kullanılan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Oruç tutan bir kişinin yanında yolda yanınızdan sigara içen birinin geçmesi ya da sigara içen başka birinin sigara dumanı gelirse sigara dumanı bu kişinin orucunu bozmaz. Oruçlu bir kişinin, sigara dumanına maruz kalması durumunda orucu bozulmaz. Ama sigara içilen bir ortamda zorunlu olmadıkça bilerek ve isteyerek kalmaması gerekir. Bu sayede tutulan oruç da riske girmez.

ORUÇLUYKEN SİGARA DUMANI OLAN ORTAMDA BULUNMAK ORUCU ZAYIFLATIR MI? Oruçluyken sigara dumanına maruz kalmak orucu bozmaz. Fakat normalde sigara içen ve sigara, nargile gibi tiryakilik yapan ürünlerin kullanıldığı bir ortamda bilerek ve isteyerek bulunulmaması gerekir. Oruçluyken de bilerek sigara içmek orucu bozar ve bu durumda kaza gerektirir. Sigara dumanına maruz kalınması halinde ise oruç bozulmadığı zaman kaza edilmesine gerek kalmaz. Çünkü sigara dumanı nedeni ile oruç sakatlanmaz. Orucun bozulması için vücuda bir besin ya da başka bir madde girmesi gerekir. Sigara dumanının bulunduğu bir ortamda yer alan kişi sigara dumanını solusa da vücuduna herhangi bir madde girişi olmaz. Bu nedenle de sigara dumanına maruz kalmak orucu bozmaz. Ama bilerek ve isteyerek herhangi bir zorunluluk bulunmadığı sürece sigara dumanının bulunduğu bir ortamda oruçlu bir kişinin bulunmaması gerekir.