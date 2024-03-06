Futbolu bıraktı hayatının işini buldu! Şimdi parayı koyacak yer bulamıyor

Eski Galatasaray ve Antalyaspor oyuncusu olan Podolski futbolun yanı sıra girişimcilik alanında da kendini kanıtladı. Almanya'da açtığı 30'a yakın dönerci şubesi ile büyük bir ticari başarı elde etti. Bu başarı Podolski'nin toplam servetini önemli ölçüde artırdı.
HAYATININ İŞİNİ BULDU
38 yaşındaki Lukas Podolski, futbol kariyerini Polonya'nın Gornik Zabrze takımında sürdürürken Almanya'da döner zinciri kurarak yeni bir başarı hikayesi yazdı.
Açtığı şubelerle Almanya'nın dört bir yanında döner sevenlere hizmet veren Podolski, girişimcilikte de adından söz ettirmeyi başardı.