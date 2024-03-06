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Futbolu bıraktı hayatının işini buldu! Şimdi parayı koyacak yer bulamıyor

Bir dönem Süper Lig'de de forma giyen Lukas Podolski futbol sahalarında sergilediği başarılı performansların ardından, iş dünyasında da önemli bir başarıya imza attı. Almanya'da kurduğu döner zinciriyle adından söz ettiren Podolski, futbolculuk kariyerinin yanı sıra iş hayatında da önemli bir isim haline geldi.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 11:39 Güncelleme 06 Mart 2024, 11:39
Futbolu bıraktı hayatının işini buldu! Şimdi parayı koyacak yer bulamıyor

Eski Galatasaray ve Antalyaspor oyuncusu olan Podolski futbolun yanı sıra girişimcilik alanında da kendini kanıtladı. Almanya'da açtığı 30'a yakın dönerci şubesi ile büyük bir ticari başarı elde etti. Bu başarı Podolski'nin toplam servetini önemli ölçüde artırdı.

HAYATININ İŞİNİ BULDU

38 yaşındaki Lukas Podolski, futbol kariyerini Polonya'nın Gornik Zabrze takımında sürdürürken Almanya'da döner zinciri kurarak yeni bir başarı hikayesi yazdı.

Açtığı şubelerle Almanya'nın dört bir yanında döner sevenlere hizmet veren Podolski, girişimcilikte de adından söz ettirmeyi başardı.

SERVETİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Lukas Podolski'nin döner zinciriyle elde ettiği başarı toplam servetinin 210 milyon euroya ulaşmasını sağladı.

Bu rakamın içinde Podolski'nin futbolculuk kariyerinden kazandığı gelirler de bulunuyor.

Arsenal'da oynadığı dönemde haftalık 100 bin sterlin maaş alan Podolski iş hayatındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor.

Lukas Podolski'nin futbolculuk kariyerindeki başarılarını iş dünyasına da taşıması, onun sadece sahada değil, iş hayatında da önemli bir figür olduğunu gösteriyor.

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