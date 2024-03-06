Futbolu bıraktı hayatının işini buldu! Şimdi parayı koyacak yer bulamıyor

Eski Galatasaray ve Antalyaspor oyuncusu olan Podolski futbolun yanı sıra girişimcilik alanında da kendini kanıtladı. Almanya'da açtığı 30'a yakın dönerci şubesi ile büyük bir ticari başarı elde etti. Bu başarı Podolski'nin toplam servetini önemli ölçüde artırdı.