Cünüpken oruca niyet edilir mi? Gusül abdesti ne zamana kadar alınmalı? Sahurdan sonra gusül abdesti alınır mı? Diyanet açıkladı

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Ramazan ayında oruç tutmak, Müslümanlar için bir ibadet vecibesidir. Bu süreçte dini inançlar, kişisel tercihler ve sağlık durumları önemlidir. Gusül abdesti, temizlik ve ibadetin bir parçası olarak değerlendirilebilir.

ORUÇLU İKEN İHTİLAM OLMANIN VEYA CÜNÜP OLARAK SABAHLAMANIN HÜKMÜ NEDİR? Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâvaî-Hindiyye, 1/200; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/400).