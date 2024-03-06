Cünüpken oruca niyet edilir mi? Gusül abdesti ne zamana kadar alınmalı? Sahurdan sonra gusül abdesti alınır mı? Diyanet açıkladı

Ramazan ayında oruç tutmak, Müslümanlar için bir ibadet vecibesidir. Bu süreçte dini inançlar, kişisel tercihler ve sağlık durumları önemlidir. Gusül abdesti, temizlik ve ibadetin bir parçası olarak değerlendirilebilir.
Ramazan ayında oruç tutmak, Müslümanlar için bir ibadet vecibesidir. Bu süreçte dini inançlar, kişisel tercihler ve sağlık durumları önemlidir. Gusül abdesti, temizlik ve ibadetin bir parçası olarak değerlendirilebilir.
ORUÇLU İKEN İHTİLAM OLMANIN VEYA CÜNÜP OLARAK SABAHLAMANIN HÜKMÜ NEDİR?
Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâvaî-Hindiyye, 1/200; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/400).
Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur. Nitekim Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25 [1930-1931]; Müslim, Sıyâm, 76 [1109]).
SAHURDAN SONRA GUSÜL ABDESTİ ALINIR MI?
Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster sahurdan önce guslü gerektiren hale dair abdest sahurdan sonra alınır. Oruçlu iken ihtilam olma durumlarında da üzerinden bir namaz vakti geçmeden gusül alınarak oruca devam edilir.
Su ile gusül alma imkânı olmayan durumlarda teyemmümle gusül alınır ve oruca devam edilir.