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İstanbullunun ulaşım eziyeti! Mecidiyeköy'de yürüyen merdiven aniden durdu: 3 kişi yaralandı

İstanbullu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden bu yana ulaşımda resmen eziyet çekiyor. Özellikle son dönemde iyice artan yürümeyen merdiven skandalı vatandaşı canından bezdirmiş durumda. Buna son örnek Mecidiyeköy'den geldi. Metrobüs durağındaki yürüyen merdiven aniden durdu ve ters yönde çalışmaya başladı. Kazada vatandaşlar üst üste yuvarlanırken 3 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 18:07 Güncelleme 04 Mart 2024, 19:02
İstanbullunun ulaşım eziyeti! Mecidiyeköy’de yürüyen merdiven aniden durdu: 3 kişi yaralandı

İstanbullunun 2019 yılından bu yana giderek artan bir ulaşım çilesi var. Ya kaza yapan ya da yanan İETT otobüsleri, arızalanan metrobüsler, yürümeyen merdivenler...

Metrobüs merdiveni arızalandı



Seçim sürecinde İstanbullunun en büyük sorunu olan ulaşımı rahatlatacağını söyleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2024 seçimlerine daha da kaosa dönmüş bir enkaz bırakma niyetinde.

Bu duruma son örnek saat 16.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağından geldi.

VATANDAŞLAR AŞAĞI SAVRULDU
Edinilen bilgiye göre vatandaşlar yürüyen merdivenlerin kullanarak durağa ulaşmak isterken cihaz bilinmeyen bir nedenle aniden durdu ve ters yönde çalışmaya başladı.

Merdivenin üzerindeki vatandaşlar dengesini kaybederek aşağı savruldu.

O sırada merdivende dengesini kaybeden Seda T, Denizhan K. ve yabancı uyruklu Kim S. ayaklarından hafif yaralandı. Panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, arızalanan merdiven yetkililer tarafından kullanım dışı bırakıldı. Öte yandan olay sonrası Mecidiyeköy metrobüs durağında yoğunluk meydana geldi.

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