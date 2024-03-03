Kargo için imza atarken dolandırılabilirsiniz! Pencere yöntemiyle 40 milyon liralık vurgun...

Evli 3 çocuk ve 3 torun sahibi Tevfik Sutaş (83) iddiaya göre, İzmir'deki yazlık evinde kargo teslim alırken gösterilen belgeye imza attı. Sutaş'a, 2023 Temmuz'da icradan tebligat geldi. Tebligatı kontrol eden Sutaş, bir senede dayalı 8 milyon TL'si faiz olmak üzere 40 milyon TL tutarında icra takibi başlatıldığını gördü.

Evrak incelenirken bilirkişi heyeti, başka amaçla atılmış imzadan faydalanmak suretiyle elde edilmiş sahte bir senet olduğu, bu yöntemin de 'Pencere yöntemi' adı verilen ve sık karşılaşılan bir sahteciliğin bulguları olduğu yönünde tespit yaptı.

İcra takibi dururken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Yaşadıklarını anlatan Tevfik Sutaş, "İzmir'deki oturduğum dairenin görevlisi beni aradı. 'Tevfik Bey adınıza bir ödeme emri geldi icradan. Ben aldım onu sizin adınıza, gelince vereceğim' dedi. Geriye göndermemiş, muhtara göndermemiş. O görevlinin yaptığı bana büyük bir iyilik. Görevli hayatımı kurtardı. Görevli o mektubu almayıp muhtara gönderseydi, tebligat benim elime geçmiş sayılacaktı. Ben de 40 milyon borcu kucağımda bulacaktım. Hemen süresi içerisinde itiraz ettik. Benim böyle bir borcum yok, ben bu insanları tanımıyorum. Avukatıma çok teşekkür ediyorum. Onun müthiş çabasıyla kurtuldum" dedi.

Avukat Fırat Ay, "Tevfik Sutaş'a 40 milyon TL'yi elden borç olarak verdikleri yönünde bir iddiada bulundular. Tabii bu iddianın, biz, hayatın olağan akışı kavramına uygun olmadığını düşünüyoruz. Çünkü bu para, 150 kilo bandında bir ağırlığa sahip. Ayrıca Tevfik Sutaş'ın böyle bir para almasını gerektirebilecek bir ihtiyacı da yok. Kendisinin yaşlı olmasından kaynaklı hedef olduğunu düşünüyoruz" dedi.