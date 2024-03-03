Hakan Fidan devreye girdi kriz çözüldü! 8 yıl önce Kamboçya’da öldürülen Ufuk Öntürk’ün naaşını Budist gibi yakacaklardı...

'DEVLETİMİZ SAĞOLSUN'

Kamboçya'daki yetkililerle temasa geçilip Öntürk'ün cenazesinin Türkiye'ye getirileceği bilgisi sağlandı. Öntürk'ün eniştesi Deniz Keser şunları söyledi: Cenazemizi getirmek istedik. 10 bin dolar gibi büyük meblağ istendi. Ailecek bu rakamı ödeyemeyiz. Dışişleri Bakanlığımıza dilekçeyle müracaat ettik. Sağ olsun Bakanımız Hakan Fidan aracılığıyla iletişime geçildi. Devletimiz araya girerek mağduriyetimizi giderdi. Şu an cenazemizi bekliyoruz. Cinayetle ilgili 6 kişi tutuklanmış. Hak ettikleri cezayı almaları aşamasında da devletimizden yardım istiyoruz.