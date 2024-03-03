Hakan Fidan devreye girdi kriz çözüldü! 8 yıl önce Kamboçya’da öldürülen Ufuk Öntürk’ün naaşını Budist gibi yakacaklardı...

Bundan 8 yıl önceydi... Ölümden dönen Öntürk, hayatını değiştirmek istedi. Bütün Asya'yı gezdi. Kamboçya'ya gitti. Fakat kaldığı pansiyonun sahibinin çekiçli saldırısında yaşamını yitirdi! Devlet, cenazeyi yakacağını belirtti. İzmir'deki ailesi, Dışişleri'nden yardım istedi. Bakan Fidan devreye girdi. Naaşın, Türkiye'ye getirileceği belirtildi.
KAMBOÇ'YAK' OPERASYONU
İstanbul'da yaşayan Ufuk Öntürk, 2016'da kalp krizi geçirdi. Ölümden döndü. 2018'de dünya turuna çıktı. İlk olarak Tayland'a giden Ufuk Öntürk, daha sonra Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'ya geçti. Kamboçya'yı çok sevdi ve oraya yerleşti.
Ancak kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanları arasında 25 Şubat'ta tartışma çıktı. 6 kişinin bulunduğu olayda, Öntürk başına isabet eden çekiç darbesiyle yaşamını yitirdi. Ertesi gün Öntürk'ün Türkiye'deki yakınlarına ölüm haberi ulaştı. Öntürk'ün cenazesinin Kamboçya'da Budist inancına göre yakılması için vekalet istendiğini öğrenen yakınları, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'a ulaştı. İnan ise durumu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a iletti.