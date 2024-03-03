PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Hakan Fidan devreye girdi kriz çözüldü! 8 yıl önce Kamboçya'da öldürülen Ufuk Öntürk'ün naaşını Budist gibi yakacaklardı...

Ufuk Öntürk, 6 yıl önce Kamboçya’ya yerleşti. Ancak kaldığı pansiyonun sahipleri tarafından katledildi. Cenazesi yakılmak istendi. Bunu duyan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan devreye girdi. Engelledi. Öntürk’ün cenazesi Türkiye’ye getirilecek...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mart 2024 Güncelleme 03 Mart 2024, 07:01
Hakan Fidan devreye girdi kriz çözüldü! 8 yıl önce Kamboçya’da öldürülen Ufuk Öntürk’ün naaşını Budist gibi yakacaklardı...

Bundan 8 yıl önceydi... Ölümden dönen Öntürk, hayatını değiştirmek istedi. Bütün Asya'yı gezdi. Kamboçya'ya gitti. Fakat kaldığı pansiyonun sahibinin çekiçli saldırısında yaşamını yitirdi! Devlet, cenazeyi yakacağını belirtti. İzmir'deki ailesi, Dışişleri'nden yardım istedi. Bakan Fidan devreye girdi. Naaşın, Türkiye'ye getirileceği belirtildi.

KAMBOÇ'YAK' OPERASYONU
İstanbul'da yaşayan Ufuk Öntürk, 2016'da kalp krizi geçirdi. Ölümden döndü. 2018'de dünya turuna çıktı. İlk olarak Tayland'a giden Ufuk Öntürk, daha sonra Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'ya geçti. Kamboçya'yı çok sevdi ve oraya yerleşti.

Ancak kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanları arasında 25 Şubat'ta tartışma çıktı. 6 kişinin bulunduğu olayda, Öntürk başına isabet eden çekiç darbesiyle yaşamını yitirdi. Ertesi gün Öntürk'ün Türkiye'deki yakınlarına ölüm haberi ulaştı. Öntürk'ün cenazesinin Kamboçya'da Budist inancına göre yakılması için vekalet istendiğini öğrenen yakınları, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'a ulaştı. İnan ise durumu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a iletti.

'DEVLETİMİZ SAĞOLSUN'
Kamboçya'daki yetkililerle temasa geçilip Öntürk'ün cenazesinin Türkiye'ye getirileceği bilgisi sağlandı. Öntürk'ün eniştesi Deniz Keser şunları söyledi: Cenazemizi getirmek istedik. 10 bin dolar gibi büyük meblağ istendi. Ailecek bu rakamı ödeyemeyiz. Dışişleri Bakanlığımıza dilekçeyle müracaat ettik. Sağ olsun Bakanımız Hakan Fidan aracılığıyla iletişime geçildi. Devletimiz araya girerek mağduriyetimizi giderdi. Şu an cenazemizi bekliyoruz. Cinayetle ilgili 6 kişi tutuklanmış. Hak ettikleri cezayı almaları aşamasında da devletimizden yardım istiyoruz.

BAKAN FİDAN BİZZAT TAKİP ETTİ
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise şunları söyledi: Aile bize ulaşıp haberini verdiğinde çok üzüldük. Haberi alır almaz Dışişleri Bakanlığımızla iletişime geçtik. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'a aktardık. Bakanımız Kamboçya'daki bürokratlarla görüşüp, cenazenin bulunması, ardından Türkiye'ye getirilmesi için talimat verdi. Bunun için ödenek çıkartılması noktasında büyük bir özveri ortaya koydu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’yi ’dipten’ saran korku! Öndeyiz algılı ısmarlama anketlere bir de böyle bakın... İmamoğlu ve Yavaş endişeli, Kılıçdaroğlu kararlı
EMEKLİYE %50 ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ | 3+3 bin TL hesaplarda olacak! Ödeme tarihleri belli oldu! Kim, ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan’dan Antalya Şehir Hastanesi’nin resmi açılış töreninde önemli açıklamalar
Yıllık izin hesabına dikkat! EYT’liler nasıl izin kullanabilecek? Maaş kesintisi olur mu? İşte merak edilen soruların yanıtları...
CHP’li Aytuğ Atıcı, terör partisi DEM ve CHP ortaklığını itiraf etti: Açık açık herkesin gözü önünde ittifak yaptık
CHP’li Mansur Yavaş’tan yeni skandal! Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’un pankartlarını gece yarısı söktürdü
Fırtına’nın doğal lideri! Trabzonspor, Edin Visca’nın ateşleyici konuşmasını yayınladı soyunma odası inledi: Hepinize yazıklar olsun
Nükleer savaş riski | Rusya Devlet Başkanı Putin’in sağ kolu Aleksandr Dugin A Haber’e konuştu: 3. Dünya Savaşı’nın ilk aşamasındayız
Fenerbahçe Hatayspor’u yendi! Derbiyi beklemeye geçti
Özgür Özel’den skandal! Bedelli askerlik yapanları hedef aldı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Antalya mitinginde önemli açıklamalar
CHP’li Özgür Özel’in ikiyüzlü Filistin siyaseti: Hamas’ı terör örgütü ilan etti Gazze’ye yardıma karşı çıktı | CHP’li belediyelerin katil İsrail ile kardeşlik protokolü
4 dakikada Ekrem İmamoğlu’nun 5 yılı! Arızalar, İhale kıyakları bitmeyen tatiller... İstanbul, yarı zamanlı yönetilecek bir şehir değildir
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan kamu görevlilerine tehdit: Devran dönerse niye böyle yaptık demesinler
ABD dergisi KAAN’ı mercek altına aldı! En önemli özelliğini paylaştılar: Türkler yeni bir titan üretti!
SON DAKİKA