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Almanya'da çözümü bulamadılar şifaya Bayburt'ta kavuştular! İşte Altıkat Ailesi'nin hikayesi...

Gurbetçi aile, oğulları Ali Asaf’ın geniz eti sorununa Almanya’da çare bulamayınca Türkiye’ye koştu. Bayburt Devlet Hastanesi’nde ameliyat olan çocuk kurtuldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mart 2024 Güncelleme 03 Mart 2024, 07:01
Almanya’da çözümü bulamadılar şifaya Bayburt’ta kavuştular! İşte Altıkat Ailesi’nin hikayesi...

Almanya'da yaşayan Altıkat Ailesi'nin oğlu Ali Asaf (4), bir süredir uyku apnesi ve geniz eti problemi ile mücadele ediyordu. Almanya'da çare bulamayan baba Hakan Atıkat, memleketi Bayburt Devlet Hastanesi'nde görev yapan Uzm. Dr. Harun Sivlim ve Op. Dr. Erhan Uzun ile iletişime geçti.

Küçük çocuğun tedavisi için kente geldi. Op. Dr. Erhan Uzun, Ali Asaf'a operasyon önerdi. Geniz eti alınarak, kulaklarındaki probleme de müdahale edilen Ali Asaf'a, alerjik rinit tedavisi için de planlama yapıldı. Bayburt'ta, dünya standartlarında bir sağlık hizmeti aldıklarını söyleyen Hakan Altıkat, doktorlara teşekkür etti. (AYŞE NUR ERDOĞDU)

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